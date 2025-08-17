Prefeito de Macapá agride jornalistas após ser questionado sobre demora de uma obra; video

O prefeito de Macapá (AP), Antônio Paulo de Oliveira Furlan, o Dr. Furlan (MDB), agrediu um jornalista durante vistoria às obras de um hospital localizado na zona norte da cidade. O fato, registrado em vídeo, ocorreu na manhã deste domingo (17).

A equipe de reportagem foi detida pela Guarda Municipal após a confusão. Segundo nota da prefeitura, além de Furlan, duas servidoras teriam sido agredidas verbalmente durante a atividade oficial. Porém, as três pessoas detidas contestam a informação.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram Furlan se irritando com a pergunta do jornalista Heverson Castro sobre o atraso nas obras, iniciadas em 2023.

“Está demorando ou está dentro do prazo a obra?”, questiona o jornalista. Nesta hora o prefeito afasta o microfone e, em seguida, parte para cima de outro integrante da equipe, chegando a aplicar um “mata-leão” em um homem de boné.

O comunicador e seus dois acompanhantes foram levados para a Delegacia da Mulher porque duas servidoras municipais lhes acusaram de agressão. Castro atualmente seria um crítico da administração municipal e costuma publicar conteúdos questionando decisões da prefeitura.

Prefeitura divulgou nota de repúdio

A Prefeitura de Macapá divulgou nota de repúdio, afirmando que o grupo teria interrompido o evento, ofendido o prefeito e tentado agredi-lo.

“A instituição reitera que não tolera nenhum tipo de violência, intimidação ou desrespeito que dificultem o trabalho realizado diariamente em prol da população”, diz o texto.

O governo municipal ainda informou que está tomando medidas legais para responsabilizar os envolvidos e evitar novas confusões.