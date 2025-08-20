Cearense é morta a facadas pelo companheiro após discussão por ciúmes no Paraná

Uma cearense morreu dois dias após sofrer agressões de companheiro na cidade de Terra Rica, no Paraná. No último domingo (17), o suspeito atingiu a jovem com uma facada no lado esquerdo do corpo dela, motivado por ciúmes, conforme detalhou o delegado José Julio Bolzani, da Polícia Civil.

Jéssica Firmino faleceu na última terça (19)

A vítima foi identificada como Jéssica Firmino, de 28 anos, sendo natural da cidade de Iguatu, no interior do Ceará. Ela deu entrada no Hospital Municipal de Guairaçá, vítima de lesão corporal, mas faleceu na terça-feira (19).

O companheiro foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio pela Polícia Militar e, posteriormente, conduzido à delegacia de Terra Rica. Ele usava tornozeleira eletrônica e possuía diversas passagens pela polícia.

"Foi verificado que o casal passou a tarde inteira bebendo e uma discussão por ciúmes", relatou o delegado José Julio.

Com a confirmação da morte, a Polícia Civil do Paraná registrou o primeiro homicídio na comarca de Terra Rica de 2025.