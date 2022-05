Reencontro com Dado Dolabella teria motivado separação de Wanessa, diz colunista

Antes de anunciar o fim do casamento com o empresário Marcos Buaiz, a cantora Wanessa se reencontrou com o ex-namorado Dado Dolabella, durante viagem a Valparaíso (GO). Segundo detalhado pelo colunista Leo Dias, do Metrópoles, esse encontro teria sido o principal motivo da separação dela, que veio a público nesta segunda-feira (2).

Wanessa e Dado viveram um romance no início dos anos 2000, marcado por registros de brigas feitos por paparazzi.

Na época, o pai da cantora, Zezé Di Camargo, chegou a declarar que não aprovava a relação e que não gostava de Dolabella.

Reencontro em viagem

Neste ano, os ex-namorados se reencontraram durante viagem de Wanessa com suas amigas para a cidade em que Dolabella mora. Ainda conforme o colunista, um maquiador e amigo de Dado realizou a ponte entre o ator e a cantora.

No mesmo período em que os dois teriam se encontrado, Buaiz publicou uma imagem com os filhos no Espírito Santo. Esses detalhes aumentaram as suspeitas da relação abalada entre eles.

Após viagem, Leo Dias aponta que o reencontro de Wanessa com Dado teria sido fator determinante para o fim do casamento com o empresário. Anteriormente, cantora tinha anunciado que o motivo se devia às crises de pânico.