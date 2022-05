Wanessa Camargo e Dado Dolabella se reaproximam após 18 anos do fim do namoro: entenda a relação

Após supostamente passar o feriado da Páscoa com o ex-namorado, Dado Dolabella, a cantora Wanessa Camargo estaria planejando alugar um imóvel próximo à residência do ator em Alto Paraíso, Goiás. A reaproximação do antigo casal teria culminado no fim do casamento da artista com o empresário Marcus Buaiz, depois de 17 anos juntos.

A novidade tem despertado interesse dos internautas nas redes sociais, tanto que a equipe dela montou um esquema para blindar o nome da cantora de notícias negativas. Mas afinal, o que aconteceu de polêmico entre os dois artistas no passado?

Confira abaixo o histórico da relação e entenda o que aconteceu com os artistas:

Segundo o colunista do Metrópoles Leo Dias, Wanessa reencontrou o antigo parceiro durante uma viagem com amigos à Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Eles teriam almoçado juntos no domingo de Páscoa, em 17 de abril.

Ainda conforme o jornal, a reaproximação com o ex teria, inclusive, feito a cantora receber ameaças de uma mulher casada, com quem Dado estaria supostamente vivendo um relacionamento na época da reaproximação. A mulher teria dito que contaria tudo o que sabe sobre a relação dos artistas para evitar que um possível se concretize.

Namoro conturbado

Wanessa e Dado começaram a namorar no início dos anos 2000, após participarem da gravação do clipe 'O Amor Não Deixa'. O relacionamento logo ganhou aprovação do público e os dois estamparam as capas de diversas revistas na época.

No entanto, o pai da artista, o cantor Zezé Di Camargo não aprovava o relacionamento e fez questão de tornar essa informação pública.

Devido ao interesse nos dois, o assédio dos paparazzis acabou rendendo flagras do casal em momentos de briga. Por diversas vezes, Wanessa foi registrada chorando próximo ao companheiro. O primeiro término do relacionamento dos dois aconteceu em 2002, mas em setembro de 2003 eles reataram.

Em fevereiro de 2004, eles novamente romperam. Na época, os ex-casal esteve no mesmo camarote da Sapucaí, Rio de Janeiro, para assistir os desfiles das escolas de samba durante o Carnaval. Na ocasião, Dado foi flagrado beijando uma vendedora de uma loja de luxo após conversar com a antiga companheira. No dia seguinte, o ator foi convidado para assistir ao Oscar no mesmo local que Wanessa e, conforme a revista IstoÉ, fez de tudo para evitar encontrá-la.

Legenda: Casal foi capa de diversas publicações quando estavam juntos Foto: reprodução/Todateen e Capricho

Entre voltas e términos, o namoro durou até 2004. Em entrevista à Quem, anos depois, a cantora disse que não se arrependia da relação. "Eu gostei, me entreguei e, graças a essas histórias, hoje posso aproveitar de uma verdadeira relação."

Após fim do namoro Dado brigou pela ex

Quando ainda estavam juntos, Wanessa participou do programa comandado por João Gordo. No episódio, segundo o ator, as brincadeiras do apresentador teriam feito a cantora sair da gravação chorando.

"Quando ele entrevistou a Wanessa, ela saiu aos prantos do programa dele. Ela me ligou e não conseguia nem falar. Estava soluçando de chorar. E quando vi o programa camarada ‘escrotando’ minha mina, eu achei maior covardia," disse o artista à IstoÉ.

A situação não foi esquecida por Dado que, mesmo após o fim do namoro, em 2003, decidiu se vingar do músico. Em uma participação na atração o artista brigou com o anfitrião e chegou a quebrar a mesa do cenário.

Legenda: Dado teria usado um machado que integrava o cenário para quebrar a mesa Foto: divulgação / MTV Overdrive

"O Gordo zoava geral. O programa dele era chamar as pessoas pro programa pra ficar esculachando com a cara da pessoa. Ele fez isso uma vez com a Wanessa Camargo, que na época era minha namorada", contextualizou à revista.

"Eu falei pra ela: relaxa que um dia esse cara vai me chamar pra ir lá e ele vai ter o que ele merece. Ele acha que é louco, então ele vai encontrar alguém louco também no meio do caminho”, finalizou.

