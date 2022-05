Dado Dolabella deixa luxos da cidade grande por vida tranquila na Chapada dos Veadeiros

O ator Dado Dolabella vive, atualmente, em Alto Paraíso, em plena Chapada dos Veadeiros (GO). Quem acompanha o Instagram do carioca percebe uma grande mudança na rotina do ex-galã da TV. Não é de hoje que ele vem mostrando transformação após adotar o veganismo, há cerca de sete anos.

Em diferentes postagens na rede social, Dado Dolabella falou da necessidade de viver uma nova vida. "Não me sentia mais fluindo em uma selva de pedra, onde o ritmo frenético é ditado pelo capital. Em terras, águas e ares bastante contaminados pela ganância e pelo consumismo desenfreado".

Veja vídeos do ator na natureza:

Longe da correria do Rio de Janeiro, cidade natal, Dado Dolabella já deixou evidente o novo estilo de vida com preparo da própria refeição e períodos de meditação durante o dia.

Dado Dolabella Ator Tá sendo um detox e tanto. Hoje, tenho o tempo perfeito pra meditar, yogar, preparar a refeição, viva, germinando tudo com a energia do Sol, da terra, da água e do ar ainda limpos, puros, em um local sagrado, que fica sobre uma enorme placa de cristal de quartzo

Recentemente, Dado recebeu a visita da mãe Pepita Rodrigues, no feriado de carnaval.