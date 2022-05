Wanessa Camargo e Marcus Buaiz assinam divórcio, diz colunista

Foi oficializado o divórcio de Wanessa Camargo e Marcus Buaiz. Os papéis do divórcio foram assinados de forma digital. As informações foram divulgadas pelo colunista Leo Dias, nesta sexta-feira (13).

A assinatura do divórcio aconteceu sem que o ex-casal precisasse se encontrar pessoalmente. Os dois estavam acompanhados de advogados, para reverem os termos do documento uma última vez, antes de confirmam o fim da união.

O casamento de Wanessa e Marcus Buaiz durou 17 anos. Eles têm dois filhos.

Segundo o colunista, o ex-casal está se falando e, ocasionalmente, se encontram quando vão pegar ou deixar os filhos um com o outro.

Wanessa Camargo e Dado Dolabella se reaproximam após 18 anos do fim do namoro

Após supostamente passar o feriado da Páscoa com o ex-namorado, Dado Dolabella, a cantora Wanessa Camargo estaria planejando alugar um imóvel próximo à residência do ator em Alto Paraíso, Goiás.

A reaproximação do antigo casal teria culminado no fim do casamento da artista com o empresário Marcus Buaiz, depois de 17 anos juntos.