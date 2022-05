Pit-bull 'vegana' de Dado Dolabella ataca moradores e animais silvestres em Goiás

O ator Dado Dolabella está sendo acusado pelos vizinhos do condomínio onde mora, na Chapada dos Veadeiros (GO), de deixar uma cadela da raça pit-bull solta. A cadela seria "vegana" e atacou moradores, animais silvestres e motociclistas.

Segundo o jornal Metrópoles, os vizinhos do ex-global alegaram que a cadela "Mocka" é deixada "solta na natureza" com frequência. Essa conduta, dizem eles, contraria as regras ambientais do Morro da Baleia, na Chapada.

O caso foi parar em grupos de whatsapp, onde o ator chegou a justificar em mensagens de áudio que "Mocka" é uma cadela dócil e vegana.

“Ela nunca atacou ninguém e jamais ocorreu qualquer episódio semelhante. Ela é vegana e não come carne há seis anos. De qualquer forma eu peço perdão e esse tipo de coisa não voltará a acontecer”.

Prisão

Dado Dolabella já havia se envolvido em outra polêmica no último dia 21 de abril, quando foi preso por porte ilegal de droga no momento em que circulava pelas ruas de Alto Paraíso (GO) com 12 gramas de maconha.

O artista precisou assinar um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), procedimento relacionado a crimes de menor potencial ofensivo, feito pela própria PMGO.

Recentemente, Wanessa Camargo e Dado Dolabella se reaproximaram após 18 anos do fim do namoro. Após supostamente passar o feriado da Páscoa com o ex-namorado, Wanessa estaria planejando alugar um imóvel próximo à residência do ator em Alto Paraíso. A reaproximação do antigo casal teria culminado no fim do casamento da artista com o empresário Marcus Buaiz, depois de 17 anos juntos.