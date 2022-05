Dado Dolabella responde por posse ilegal de drogas após ser detido com maconha em Goiás

O ator Dado Dolabella detido pela Polícia Militar em Alto Paraíso, na Chapada dos Veadeiros (GO), por porte ilegal de drogas, em 21 de abril deste ano. O artista circulava por uma das ruas da cidade turística, onde mora desde fevereiro, quando a PM local o abordou com 12 gramas de maconha.

O delegado José Antônio Senna informou ao g1, nesta quinta-feira (11), que foi notificado recentemente sobre o crime contra o ator e deve investigar o caso.

"Tomei conhecimento ontem e determinei diligências para ouvir ele novamente, ir ao local para ver se há alguma testemunha e apurar a autoria", disse o delegado ao portal.

Dolabella precisou assinar um Termo Circunstanciado, procedimento relacionado a crimes de menor potencial ofensivo, feito pela própria PMGO.

O artista foi liberado após firmar o compromisso de comparecer em audiência quando intimado pela Justiça. A maconha, que estava acondicionada em um saco plástico, foi enviada para perícia na Polícia Civil Goiana.

Relação com Wanessa Camargo

Recentemente, Wanessa Camargo e Dado Dolabella se reaproximaram após 18 anos do fim do namoro.

Após supostamente passar o feriado da Páscoa com o ex-namorado, Wanessa estaria planejando alugar um imóvel próximo à residência do ator em Alto Paraíso. A reaproximação do antigo casal teria culminado no fim do casamento da artista com o empresário Marcus Buaiz, depois de 17 anos juntos.