Influenciadora Sofia Santino revela que é bissexual e repercute nas redes sociais

A influenciadora pernambucana Sofia Santino, de 21 anos, usou as redes sociais para revelar que é bissexual, e a notícia repercutiu nas redes sociais. "Eu acho que a nossa geração está muito aberta", comentou em vídeo publicado nesta quinta-feira (12).

Produtora de conteúdo, Sofia nasceu em Recife, mas mora em São Paulo há três anos. A jovem estuda teatro e é sucesso em diferentes redes sociais: tem 2,9 milhões de inscritos no canal do YouTube, 6 milhões de seguidores no TikTok e 2,7 milhões no Instagram.

Em entrevista ao portal G1, Sofia disse não esperar todos os comentários. "Quando eu postei, pensei 'é uma coisa tão normal, tão tranquila, uma coisa normal, que acontece todo dia'. A repercussão foi maior do que eu imaginava", pontuou.

Segundo a jovem, algumas seguidoras chegaram a entrar em contato para contar que também haviam se assumido há pouco tempo. Sofia explica que é bom saber que pode "ajudar de alguma forma, inspirar".

Revelação aos seguidores

Com a vida pública nas redes sociais, ela também explicou que mantém o hábito de falar a verdade a cada um dos seguidores. Além disso, ainda que já sentisse atração por mulheres desde os 16 anos, a terapia a ajudou nesse processo.

"Depois que eu me descobri bissexual e passei a me abrir mais, comecei a enxergar as mulheres de outra maneira. Era estranho, porque parecia que virou uma chavinha aqui. [...] Cada vez que eu ficava com mulheres, era diferente do antes", disse.

A revelação para a mãe veio após participação no clipe da música 'Garota Infernal, de Carol Biazin. Nas gravações, Sofia beija outra mulher e já havia pensado em como falar sobre a questão em casa.

Falando sobre como apareceria no clipe, ela resolveu falar sobre si mesma. "Deu aquele cinco minutos de coragem e eu contei. Falei para ela 'gosto de menina, gosto de menino. Esse clipe foi profissional, Carol é minha amiga, mas eu faço isso com frequência na vida real com meninas'", finalizou.