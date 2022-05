Arthur Aguiar traiu Maíra Cardi antes de entrar no BBB 22, diz colunista

Um novo capítulo do relacionamento de Arthur Aguiar e Maíra Cardi ganhou repercussão na internet. O colunista Matheus Baldi, da rádio Itatiaia, publicou uma matéria relatando que o campeão do Big Brother Brasil (BBB) 22 traiu Maíra Cardi antes de entrar no programa.



Ainda segundo o jornalista, a própria esposa teria recebido provas da situação embaraçosa — enquanto o ator ainda estava confinado no reality, mas teria optado por manter sigilo. Em matéria, o colunista diz que a intenção da influenciadora digital era conversar com ator fora do programa.

De acordo com o jornalista, a coach de vida saudável não poupou esforços para evitar que a situação vazasse e ainda se manteve firme em ajudar Arthur a ser o campeão do reality. O texto veiculado no portal da rádio, aponta que a situação fez Maíra deixar evidente em falas, nas entrevistas, o quanto ela contribuiu para a vitória dele.

O colunista não revelou a identidade com quem Arthur Aguiar saiu antes de entrar no reality.

Ator destaca apoio de Maíra Cardi

Em diferentes entrevistas, o ator Arthur Aguiar deixou evidente o quanto a esposa foi importante para que ele tivesse a vitória no reality.

"A minha esposa que, obviamente, teve participação única e sem ela não teria sido possível", declarou o ator no programa "Mais Você", após sair do reality.

Ainda em bate-papo com Ana Maria Braga, o ator explicou que o prêmio do programa ganhou gerenciamento de Maíra Cardi.

"Não faço menor ideia do que irei fazer com esse dinheiro. Não sei quais serão os próximos passos da carreira, da minha vida. Como disse no início da nossa conversa, tudo isso quero decidir com ela [Maíra Cardi]. A gente vem numa crescente de uma relação, assim muito em conjunto", pontuou Arthur Aguiar.