Arthur Aguiar iniciará turnê musical em 1º de junho

O campeão do Big Brother Brasil (BBB 22), Arthur Aguiar, anunciou em live nas redes sociais, nesse domingo (1º), que iniciará uma turnê musical a partir do dia 1º de junho. São Paulo será a primeira cidade a receber o show do artista.

"Era uma vontade minha focar 100% na música, isso já é um fato. Só não sabia que ia acontecer da maneira como está acontecendo", disse o cantor.

Arthur Aguiar revelou ainda que fará uma "semana inteira de imersão" no Nordeste produzindo e compondo músicas para o novo projeto, incluindo uma canção inédita com a banda de pagode Sorriso Maroto.

"Eu amo o Nordeste, vou estar com a minha família. Vai ser um descanso barra trabalho. Metade do dia eu vou estar com a família e na outra metade trabalhando, compondo, selecionando repértório", detalhou.

Lançamento de EP

Em paralelo à turnê, o artista deve lançar um EP na segunda quinzena deste mês com músicas gravadas antes do confinamento na casa do BBB 22.

Duas músicas do projeto já foram lançadas por ele. A primeira é "Casa revirada", feat lançado em fevereiro com Matheus e Kauan, e a segunda "Fora da casinha", parceria divulgada um mês depois com Matheus Fernandes.

Segundo o empresário do cantor, Pedro Mota, um projeto audiovisual será gravado com a participação dos cantores de forró e sertanejo.