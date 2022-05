Tony Salles rompe ligamentos do tornozelo durante show no Espírito Santo

O cantor Tony Salles rompeu os ligamentos do tornozelo durante um show em Vitória, no Espírito Santo, nesse sábado (30). Ele informou nas redes sociais que “pisou em falso” e foi direto para a emergência após o evento.

“Preciso descansar um pouquinho porque estou muito cansado e com um pouco de dor”, disse o artista no stories.

Ele tranquilizou os fãs e agradeceu a Vitória pelo show: “Fiquem tranquilão que estou bem e logo logo estarei 100% novamente com fé em Deus”.

Ele explicou que o acidente ocorreu logo no início do show, que do ele foi sair de um trio elétrico para retornar ao palco. “O normal seria eu parar o show e explicar para o público, mas vocês me conhecem e sabem como eu sou, eu continuei o show forçando o pé”, comenta.