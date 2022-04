Dorgival Dantas diz que prefere deixar a sanfona a cantar músicas que falem mal de mulheres

O cantor Dorgival Dantas usou o palco do próprio show na noite desta sexta-feira (29) para falar sobre canções que não gostaria de cantar. Segundo ele, palavras de baixo calão ou letras que falem mal de mulheres não devem fazer parte do repertório dele.

A declaração foi dada durante show na cidade de Panelas, no estado de Pernambuco. Dorgival fez a apresentação completa, interagiu com os fãs e até recebeu convidados no palco. No fim, deixou um recado para quem o acompanhava.

Dorgival Dantas diz que prefere deixar a sanfona a cantar músicas que falem mal de mulhereshttps://t.co/eUKNDCf9yH pic.twitter.com/PJC9onJpbS — Diário do Nordeste (@diarioonline) April 30, 2022

"Minha gente, se para fazer sucesso, eu tiver que subir nos palcos, chamar palavrões ou falar mal sobre alguma mulher em minhas canções, eu largo minha sanfona e deixo de cantar que eu vou ficar mais feliz", declarou o cantor.

Músicas de sucesso

Ovacionado pelo público, Dorgival Dantas deixou o palco logo em seguida e agradeceu aos fãs que estiveram no show em Panelas. Nos vídeos publicados no Instagram, o cantor deixou as performances de músicas famosas da carreira como 'Tarde Demais' e 'Paixão Errada'.

Apesar do desabafo, Dorgival não comentou por qual motivo teria feito a declaração durante o encerramento do show. Cantor desde os 14 anos, ele é conhecido como 'O Poeta', justamente pelas canções que falam profundamente sobre amor.