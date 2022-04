Veja ordem de atrações do Garota Vip Fortaleza 2022

Os fãs do cantor Wesley Safadão vão poder matar a saudade do Garota Vip Fortaleza, neste sábado (30). O evento reúne nomes de forró e sertanejo, no estacionamento da Arena Castelão.

Os portões de acesso serão abertos às 21h30, enquanto a primeira apresentação será de Taty Girl, a partir das 22h.

Confira a ordem de atrações:

1º show - Taty Girl

2º show - Leonardo

3º show - Zé Felipe

4º show - Wesley Safadão

Os ingressos continuam à venda e podem ser adquiridos nas lojas Zerifelli (Shopping Iguatemi e North Shopping), além dos sites Bilhete Certo e Efolia. Os preços variam de acordo com o setor selecionado (Arena Open Bar Skol, Lounge Open Bar e Frontstage) e lotes disponíveis no momento.

Vale destacar que os ingressos adquiridos anteriormente serão válidos para a nova data. Entrada permitida mediante apresentação do comprovante vacinal.

Serviço

Garota VIP Fortaleza — Edição 2022

Quando: Hoje, 30 de abril

Onde: Estacionamento da Arena Castelão

Atrações: Wesley Safadão, Zé Felipe, Leonardo e Taty Girl

Abertura dos portões: 21h30

Pontos de venda: Lojas Zefirelli (Shopping Iguatemi e North Shopping)