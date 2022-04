Quiz Garota Vip 2022: teste conhecimentos sobre Wesley Safadão, Taty Girl, Leonardo e Zé Felipe

O evento Garota Vip 2022 acontece no sábado (30), em Fortaleza. A festa conta com apresentações de Leonardo, Zé Felipe, Taty Girl e Wesley Safadão.

O principal evento do cantor Wesley Safadão acontece no estacionamento da Arena Castelão. Os fãs podem curtir as apresentações musicais nas áreas Arena Open, Frontstage e Lounge.

O É Hit — canal de música do Diário do Nordeste — quer saber o quanto você conhece sobre a vida dos cantores.

Responda quiz:

Serviço

Garota Vip 2022 Fortaleza

Data: 30 de abril (sábado)

Atrações: Wesley Safadão, Zé Felipe, Taty Girl e Leonardo

Ingressos: No site É Folia