Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Assista

É Hit

Taty Girl se casa com o cantor Raphael Alencar em fazenda de Caucaia (CE)

Casamento aconteceu na presença de amigos e familiares

Redação 20 de Agosto de 2025
Wesley Safadão e Taty Girl estavam agendados na programação do evento

É Hit

Shows de Wesley Safadão e Taty Girl são suspensos pela Justiça em Pindoretama, no Ceará

Outras três atrações estão na programação

Redação 24 de Julho de 2025
Foto montagem com imagem de Renata Saldanha ao lado de Taty Girl e de uma ex-aluna no palco do programa Domingão com Huck

Zoeira

'Domingão do Huck' promove encontro entre Taty Girl, vencedora do BBB, Renata Saldanha, e ex-aluna

Cantora cearense levou até bailarinos ao palco do programa e cantou com a sister

Redação 04 de Maio de 2025
Cantora Taty Girl se apresenta no palco durante gravação de DVD em Fortaleza. Ela está ao centro, vestindo figurino rosa com babados e rodeada por quatro dançarinos com roupas pretas brilhantes. Ao lado esquerdo, um músico toca sanfona. O fundo do palco exibe luzes e efeitos visuais em vermelho e roxo. A plateia aparece em primeiro plano, com várias pessoas registrando o momento com seus celulares. O clima é de show vibrante e animado.

Opinião

Taty Girl soma 47 shows agendados no São João e diz que já preparou 50 looks

Cantora irá levar quadrilhas em apresentações pelo Nordeste

Foto frontal João Lima Neto
João Lima Neto 14 de Abril de 2025
Dorgival Dantas, Neto Leite, João Gomes e Waldonys gravaram diferentes canções com Taty Girl

Opinião

Taty Girl reúne Dorgival Dantas, João Gomes, Neto Leite e Waldonys em produção audiovisual no Ceará

Na cadência do pé de serra, a forrozeira optou por letras de forró mais regionais do que o setlist de costume

Foto frontal João Lima Neto
João Lima Neto 12 de Fevereiro de 2025
Taty Girl mostrou tristeza em stories

É Hit

Homem que se diz dono de 'caramelo' aparece, e Taty Girl não consegue adotar cão: 'Muito triste'

Forrozeira havia declarado que a equipe dela passou dois dias procurando o animal no Piauí

João Lima Neto 18 de Dezembro de 2024
Cantora ficou próxima ao público e plataforma móvel e cantou com Pabllo Vittar

É Hit

'Baú da Taty 2' leva Taty Girl em plataforma móvel e feat com Pabllo Vittar; assista ao encontro

Cantora levou show até 7h de domingo (24)

João Lima Neto 24 de Novembro de 2024
Baú da Taty Festival teve local alterado nesta sexta-feira (8)

É Hit

Baú da Taty Festival ganha novo local para o show em Fortaleza; veja onde será

Mesmo com a atualização, a data e o horário do evento não foram alterados

Redação 08 de Novembro de 2024
Taty Girl entrou em casa acompanhada do companheiro, o cantor Raphael Alencar

Opinião

Saiba valor milionário que Taty Girl pagou por casa nos Estados Unidos; veja imóvel por dentro

O bem de luxo da cantora cearense é localizado em condomínio fechado em Orlando, na Flórida

Foto frontal João Lima Neto
João Lima Neto 12 de Setembro de 2024
Pabllo Vittar divulga álbum Batidão Tropical Vol.2

É Hit

Pabllo Vittar anuncia feat com Taty Girl em álbum 'Batidão Tropical Vol. 2'

Artista fez uma ação na Praia de Iracema, colocando uma canga de 10x14 metros na faixa de areia com a tracklist

Redação 27 de Março de 2024
1 2 3