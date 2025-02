Taty Girl reúne Dorgival Dantas, João Gomes, Neto Leite e Waldonys em produção audiovisual no Ceará

A cantora Taty Girl reuniu diferentes gerações do forró na gravação do especial intitulado "No Sertão". No fim da tarde de terça-feira (11), a forrozeira conseguiu unir as vozes de Dorgival Dantas, João Gomes, Neto Leite e Waldonys em uma nova produção audiovisual.

Produzido pela VTX Filmes, o novo trabalho de Taty Girl foi filmado no Sesc Iparana Hotel Ecológico. A coluna apurou que a cantora foi instigada a fazer a produção por uma conversa que teve com Dorgival Dantas.

A gravação prezou pelo simples, buscando elementos mais nordestinos possíveis. De cenário foi usado um espaço de terra de chão batida com casais dançando ao fundo e o quarteto de cantores ao redor de uma mesa de madeira com uma típica "merenda" de fim de tarde com uma garrafa de café.

No repertório, a forrozeira optou por letras de forró mais regionais do que o setlist de costume, deixando de lado os metais pelo som da sanfona, zabumba e triângulo.

Canções como "Esperando na janela", "Espumas ao Vento" e "Ai Que Saudade D'Ocê" estão entre os duetos da produção audiovisual.

Voltada ao forró pé de serra, a nova produção de Taty Girl deve atingir — além dos milhares de fãs dela e dos convidados — os que buscam produções musicais mais tradicionais, com foco na música regional.