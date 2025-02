Solange Almeida fará 12 shows em cinco estados durante o Carnaval; assista entrevista

A cantora Solange Almeida vai ter roteiro pesado de shows no período do Carnaval. Em entrevista à coluna, no Pré-Carnaval de Fortaleza, ela detalhou que irá realizar 12 apresentações em cidades da Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte e Pernambuco.

Solange revelou que começa, já nesta sexta-feira (7), a ensaiar "para pegar toda uma leva do Carnaval". E adiantou: "Estou fazendo uma reformulação do repertório, tirando algumas coisas, colocando outras".

Assista à entrevista:

Para poder cumprir o cronograma, a cantora diz que usará diferentes modais de transporte. "Parece que tem van, não, tem avião, tem ônibus... Parece que tem um barco. Vixi! É coisa, viu?", comentou aos risos.

Cantora realizou show no Conjunto Ceará

Solange Almeida foi atração de um dos eventos do Pré-Carnaval de Fortaleza, no bairro Conjunto Ceará, no último sábado (1º). Em conversa nos bastidores, a cantora comentou da felicidade em retornar ao bairro. "Tem muita gente que não consegue ir para uma Beira-Mar devido à locomoção e essa iniciativa da Prefeitura de colocar em bairros, em descentralizar, em fazer o Pré-Carnaval, eu me prontifiquei em vir. Eu disse: 'eu quero, eu estou dentro', Eu adoro o Conjunto Ceará".