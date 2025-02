Solange Almeida, Belinho da Silva e Numalaje agitam primeiro dia de Pré-Carnaval no Conjunto Ceará; veja fotos

O Polo de Lazer do Conjunto Ceará virou palco de uma grande festa neste sábado (1º), na estreia do espaço como polo oficial do Ciclo Carnavalesco de Fortaleza. A festa começou cedo, às 17h, com os DJs do coletivo Numalaje, e seguiu com o cantor Belinho da Silva, que animou os cearenses com muito pagode.

Legenda: Sambista Belinho da Silva animou público do Polo de Lazer Foto: Davi Rocha

Muito aguardada pelo público, a atração de encerramento da noite é a cantora Solange Almeida, que começou o show por volta das 21h30.

Antes de subir ao palco do Polo de Lazer, a artista destacou, em entrevista ao colunista João Lima Neto, a importância da descentralização do Ciclo Carnavalesco.

Legenda: Solange Almeida encerra a festa no primeiro dia de folia no Conjunto Ceará Foto: Reprodução

"Tem muita gente que não consegue ir para uma Beira Mar por causa da locomoção", comentou. "Eu me prontifiquei, eu disse 'quero, eu tô dentro'. Adoro o Conjunto Ceará, já vim muitas vezes, já cantei aqui", completou.

A cantora lembrou que, em uma das últimas apresentações no bairro, ainda estava com o Aviões do Forró. "A pedida para estar aqui era muito grande. Eu tenho muitos fãs aqui, mas muitos fãs, e estão quase todos aí", celebrou.

Legenda: Solange Almeida iniciou o show de encerramento da noite por volta das 21h30 Foto: Davi Rocha

Pouco antes de Solange subir no palco, o prefeito Evandro Leitão (PT) e a secretária da Cultura do município, Helena Barbosa, chegaram ao evento para acompanhar os festejos.

Em entrevista, Evandro destacou a importância dos novos polos carnavalescos para o povo fortalezense.

"Para além da economia, para além de toda a movimentação que nós temos aqui nessa região, o mais importante é o sentimento de pertencimento das pessoas, as pessoas estarem felizes em fazer parte de uma gestão participativa", comentou.

Segundo o prefeito, até o momento, tanto o novo polo quanto as atividades na Praça do Ferreira e na Praia de Iracema transcorreram sem intercorrências, com esquema de segurança reforçado, em alinhamento com os órgãos de segurança do Governo do Estado.

Novo polo

Além de levar foliões às ruas, a descentralização deste período carnavalesco – que passou de 10 para 20 polos, incluindo o do Conjunto Ceará – fez com que profissionais autônomos também migrassem seus pontos de trabalho para outras localidades.

Legenda: Antônio aproveitou a chegada do novo polo para fazer uma renda extra no Pré-Carnaval Foto: Davi Rocha

Foi o caso do pedreiro Antônio Gecilío de Souza Rocha, 61, que costuma trabalhar como ambulante em eventos festivos para obter renda extra. Para o novo polo, ele escolheu um mix acessórios variados, com valores entre R$ 15 e R$ 20, para chamar a atenção dos foliões.

Legenda: Público chegou cedo para garantir lugar pertinho do palco Foto: Davi Rocha

"Depois que fizeram essa programação de Pré-carnaval aqui em Fortaleza, para mim, é melhor do que o próprio Carnaval", destaca. "Aí quando é dia de Carnaval, eu viajo. Paracuru, Camocim, Aracati, eu escolho sempre uma cidade pra ir", completa.