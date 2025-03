Gaby Amarantos revela desejo de conhecer e gravar música com cantores de forró do Ceará; descubra

Em entrevista à coluna nos bastidores do Carnaval de Fortaleza, na última terça-feira (6), Gaby Amarantos falou da boa relação com o Ceará e do desejo em conhecer e gravar com nomes da música do Estado. Com look de açaizeiro, ela chamou atenção do público com hits do tecnomelody,

"Sinto que nossos estados são irmãos. A gente tem uma conexão muito forte. Eu tô muito feliz de estar aqui", declarou Gaby.

Assista à entrevista:

Em bate-papo, a cantora falou das amizades da música no Ceará, do desejo de conhecer a turma da nova geração do forró e de gravar com um veterano.

"Solange Almeida já gravei com ela, uma música linda, 'Pimenta com Sal'. Eu amo Xand Avião, amo Wesley. Natan ainda não conheço, espero conhecer. O Wesley teve agora, recentemente, em Belém. Ele fez um show muito bonito lá e ele ficou viciado pelo tecnomelody, tecno brega. Fez vários vídeos fazendo 'sal, sal, sal'. Eu falei: 'Hum, você pode dar um sal bom esse negócio aí, esse negócio Fortaleza, Ceará, Belém do Pará".

Ainda na conversa, a cantora falou do desejo em cantar em outros eventos na capital cearense: "Alô, prefeitura! Nossa, eu já tô querendo, sabe o quê? Pegar um apartamento ali na Orla, tá?". revelou Gaby.