100 cidades do Ceará, incluindo Fortaleza, recebem novo aviso de chuvas intensas; veja lista

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um novo aviso de chuvas intensas para 100 cidades do Ceará, até as 10h da manhã do próximo sábado (8). O nível apontado é de perigo, indicado pela cor amarela.

O levantamento abrange todo o litoral e as regiões Norte e Noroeste do Ceará. Não foi emitido aviso para o Centro-Sul do Estado.

De acordo com o Inmet, nas localidades listadas, a chuva pode variar entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, além de ventos intensos entre 40 e 60 km/h.

Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

O Inmet fornece algumas instruções para evitar acidentes nesse período:

Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Previsão do tempo

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) indica que, para a tarde desta sexta-feira (7), os maiores acumulados de chuva devem ocorrer nas macrorregiões do Litoral Norte, Litoral do Pecém, Ibiapaba, Jaguaribana, Maciço de Baturité e parte norte do Sertão Central e Inhamuns.

À noite, devido às áreas de instabilidade oriundas do Rio Grande do Norte e Paraíba, podem haver chuvas e trovoadas isoladas na Jaguaribana.

O Litoral de Fortaleza tem uma possibilidade de chuva fraca isolada no final da noite, devido à instabilidade proveniente do leste do Nordeste do Brasil (NEB) e do oceano.

No sábado (8) e domingo (9), espera-se que as chuvas ocorram em todo o Estado, em períodos distintos. Nos períodos das madrugadas e manhãs, as chuvas deverão ocorrer nas macrorregiões do Litoral de Fortaleza, norte da Jaguaribana, Litoral Norte, Litoral do Pecém, no Sertão Central e Inhamuns e norte do Cariri, com intensidade variando de fraca a moderada.

Durante as tardes, no Litoral Norte, Ibiapaba e parte norte do Sertão Central e Inhamuns. Durante as noites, espera-se chuvas isoladas em todo o centro-norte..

