Primeiro dia de Pré-Carnaval na Praia de Iracema recebe blocos e shows de Marcos Lessa e Mart’nália; veja fotos

O segundo dia de Pré-Carnaval em Fortaleza já leva milhares de foliões às ruas na Praia de Iracema. Na tarde deste sábado (1º), as festividades começaram na avenida Beira Mar, com o cortejo do bloco Unidos da Cachorra, um dos mais tradicionais da Capital.

Legenda: Avenida Beira Mar está lotada de foliões Foto: Davi Rocha

A alegria segue até à noite com cortejo dos blocos Baqueta Clube de Ritmistas, Bonde Batuque e Camaleões do Vila, além do coletivo de DJs As Serpentinas e dos shows de Marcos Lessa e Mart'nália. O encerramento da noite fica por conta do bloco Camaleões do Vila, com participação do cantor Belinho da Silva.

Legenda: Bloco Unidos da Cachorra abriu os cortejos na Praia de Iracema Foto: Davi Rocha

Animados, os foliões aproveitaram o início da folia para caprichar na maquiagem, nos acessórios e, claro, em fantasias divertidas para curtir a festa. Veja algumas delas:

Legenda: Fantasia de Cosmo e Wanda, dos Padrinhos Mágicos, faz sucesso no Carnaval Foto: Davi Rocha

Legenda: Grupo de amigos optou por fantasia coletiva de pirata Foto: Davi Rocha

Legenda: Folião fantasiado de 'jogo do tigrinho' Foto: Davi Rocha

Confira a programação deste sábado (1º) na Praia de Iracema:

Avenida Beira Mar

15h - Concentração dos blocos

16h - Bloco Unidos da Cachorra

17h - Cortejo Baqueta Clube de Ritmistas

18h - Cortejo Bloco Bonde Batuque

19h - Cortejo Bloco Camaleões do Vila

Palco do Aterrinho da Praia de Iracema

17h30 - As Serpentinas

18h30 - Marcos Lessa

20h30 - Mart’nália

22h30 - Bloco Camaleões do Vila, com participação de Belinho da Silva

Polo do Conjunto Ceará

Ainda neste sábado, outro polo dará início à programação carnavalesca: o Conjunto Ceará, novo ponto de folia do Ciclo Carnavalesco de Fortaleza. Por lá, se apresentam os DJs do projeto Numalaje, a partir das 17h; o cantor Belinho da Silva, às 18h30, e a cantora Solange Almeida, às 20h30.