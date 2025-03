Depois de sumiço pós-derrota, Sarto reaparece, rebate críticas e disputa paternidade de obras

Após um hiato de aproximadamente um mês e meio, o ex-prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), retomou a rotina de publicações em suas redes sociais. Desde meados de fevereiro, o pedetista tem feito posts diários em um tom que resgata os embates eleitorais de 2024. Até agora, o principal foco do pedetista tem sido rebater críticas e disputar a paternidade de obras com a atual gestão da Capital, do prefeito Evandro Leitão (PT).

Sarto foi o primeiro prefeito da Capital que concorreu à reeleição, mas não conseguiu sair vitorioso nas urnas. No pleito do ano passado, ele ficou em terceiro lugar na disputa, somando 164,4 mil votos, o equivalente a 11,75%. Já no segundo turno, o político não se engajou na campanha. O pedetista também adotou discrição ao passar a faixa de prefeito para o sucessor, Evandro Leitão. A cerimônia ocorreu em sala fechada, com a presença de poucos convidados, e sem aparições públicas.

Transição turbulenta

Passada a disputa nas urnas, os embates entre Sarto e Evandro seguiram durante a transição entre as duas gestões. O petista acusou o ex-prefeito e seus aliados de omitirem informações sobre a Prefeitura de Fortaleza e de deixarem o Município com dívidas na ordem de R$ 4,6 bilhões.

Em 15 de fevereiro, ao reaparecer nas redes sociais, o pedetista rebateu as acusações de que é um mau administrador, reforçando que o Ministério Público do Ceará (MPCE) arquivou o processo que acompanhava a transição na Capital. Sarto também mencionou que o Tribunal de Contas do Ceará (TCE) aprovou, por unanimidade, sua prestação de contas à época em que foi presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), em 2020.

O julgamento das contas do pedetista durante a gestão como prefeito de Fortaleza, no entanto, ainda está pendente no TCE. Inclusive, em entrevista recente ao PontoPoder, o presidente do Tribunal, o conselheiro Rholden Queiroz, defendeu uma mudança no rito de tramitação das contas de prefeituras cearenses de grande porte, como o caso de Fortaleza, para acelerar essa fase do julgamento.

Quadra chuvosa e Heráclito Graça

Outro tema que virou motivo de publicação do ex-prefeito foi a quadra chuvosa e os pontos de alagamento na Capital. O político fez posts exaltando o trabalho da gestão do PDT na prevenção às enchentes.

Um dos casos de sucesso citado por Sarto foi a intervenção na comunidade do Inferninho, no Vila Velha. "Uma chuva dessas era motivo de preocupação, de alagamento, de lama na porta e dentro das casas. Mas agora pode chover, viu! Depois que eu levei o piso de tijolinho pra lá, pode chover que não alaga. É só alegria por lá", disse.

No dia 1º de março, ele voltou a comentar o assunto citando a obra de combate aos alagamentos na Avenida Heráclito Graça. Sarto escreveu que Evandro estava “querendo” que a via alagasse para criticar o antecessor.

"Mesmo após uma das maiores chuvas dos 20 últimos anos, veja como está. O atual prefeito disse que essa super obra não iria adiantar, veio a chuva e mostrou a que veio, é isso que a nossa gestão fez pelas pessoas, melhorar a vida delas", disse.

Cras e Guarda Municipal

Em outra sequência de publicações, Sarto rebateu uma declaração da vice-prefeita de Fortaleza, Gabriella Aguiar (PSD), que acusou a gestão pedetista de deixar apenas quatro unidades do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) funcionando. Segundo o ex-prefeito, essa informação é falsa.

"Nenhum Cras deixou de atender a população. Seis unidades tiveram o atendimento transferido provisoriamente para outros locais, sem interrupção do serviço. Essa transferência ocorreu para que as estruturas das sedes fossem avaliadas e fosse elaborado o projeto de reforma dos prédios. O mesmo procedimento foi realizado em outras unidades, mas sem que fosse necessária a transferência total do atendimento. A atual gestão de Fortaleza está contando mentiras para justificar a falta de competência para cumprir suas promessas de campanha", apontou.

Sarto também comentou sobre a polêmica envolvendo a convocação de novos agentes da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF). O imbróglio começou ainda no ano passado, quando o pedetista nomeou 508 guardas municipais para reforçar a segurança da Capital. A decisão foi amplamente criticada pela equipe de transição de Evandro, que viu a medida como uma forma de comprometer a gestão petista.

Após tomar posse, Evandro anulou as nomeações, o que gerou críticas à nova gestão. Diante da pressão, o prefeito resolveu convocar os aprovados em duas etapas. No mês passado, ele nomeou 254 servidores . Os outros serão integrados em janeiro do próximo ano. Evandro também anunciou que irá armar todos os agentes da GMF.

O ex-prefeito reagiu e rebateu as acusações sobre a nomeação. Ele também comentou sobre a universalização do armamento para os servidores da Guarda.

"Vim fazer justiça e acabar com mais essa tentativa do PT de enganar a população. Esses agentes formados hoje foram convocados na minha gestão, assim como foi na minha gestão que a Guarda Municipal recebeu treinamento e armamento para proteger a população fortalezense. O que o novo prefeito fez foi anular a convocação que eu fiz, de forma irresponsável com os convocados e com a população. Isso para tentar se beneficiar politicamente. E ainda vem anunciar o armamento da guarda como se fosse novidade. Prefeito, pare de tentar enganar o povo e vá trabalhar para ter suas próprias conquistas para mostrar à população", disse.

Procurada pela reportagem, a assessoria de imprensa da Prefeitura de Fortaleza informou que não irá se manifestar no momento.