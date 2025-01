Sarto transfere cargo de prefeito para Evandro em sala fechada e não participa de cerimônia pública

O ex-prefeito José Sarto (PDT) transferiu, nesta quarta-feira (1º), o cargo de gestor ao novo prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), em uma sala fechada no Paço Municipal, antes do início da cerimônia oficial de transmissão de cargo. A informação foi confirmada pela assessoria do ex-chefe do Executivo Municipal, após o ex-mandatário não ter sido visto na sede da Prefeitura.

Evandro subiu no palco montado para a cerimônia já com a faixa de prefeito no corpo. Em 2020, o ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) passou a faixa durante a cerimônia para Sarto.

Em seu último dia de mandato, durante festa do Réveillon de Fortaleza, Sarto afirmou que iria "fazer republicanamente a transmissão do cargo de prefeito". Nesta quarta, no entanto, ele foi embora logo após passar a faixa a porta fechada, deixando de participar da cerimônia.

Ainda na noite desta terça-feira (31), o então prefeito disse que tiraria 15 dias de férias após o fim de sua administração.