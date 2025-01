Prefeito Evandro Leitão e vice Gabriella Aguiar tomam posse para mandato de 4 anos na Prefeitura de Fortaleza

Diante da Câmara Municipal de Fortaleza, os novos prefeitos e vice-prefeita da capital cearense, Evandro Leitão (PT) e Gabriella Aguiar (PSD), tomaram posse no cargo na noite desta quarta-feira (1ª). Na cerimônia, os vereadores eleitos em outubro do ano passado também assumiram os seus postos na Casa e elegeram a Mesa Diretora no biênio 2025-2026.

A solenidade durou pouco mais de 2 horas e foi presidida inicialmente por Adail Júnior (PDT), o mais velho entre os de maior número de legislaturas presente. Léo Couto (PSB) foi eleito presidente do Parlamento Municipal em seguida e assumiu os trabalhos. No momento da posse, subiram à Mesa Diretora a presidente do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará (TRT-CE), Fernanda Maria Uchôa de Albuquerque; o presidente do Tribunal de Justiça do Ceará (TJ-CE), Abelardo Benevides; e o deputado federal José Guimarães (PT), líder do Governo Lula na Câmara dos Deputados.

Ambos assinaram termo de posse, fizeram um juramento perante ao Legislativo e entregaram a declaração de bens devida no 1º dia de governo.

Em discurso no plenário, o prefeito empossado classificou o cumprimento de seu programa de governo como a “missão” de sua vida e da vice-prefeita Gabriella.

“Nos sentimos abraçados pela honrosa missão de gerir a nossa amada cidade pelos próximos quatro anos, de transformar fortaleza em uma só, sem o muro da desigualdade que maltrata tantas famílias", declarou o petista.

Evandro e Gabriella chegaram ao local acompanhados de familiares e aliados políticos. Marcaram presença políticos como os deputados estaduais Sargento Reginauro (União), Carmelo Neto (PL) e Renato Roseno (Psol) e os deputados federais Mayra Pinheiro (PL), Eunício Oliveira (MDB) e Luiz Gastão (PSD), este presidente municipal do partido da vice-prefeita.

Na sequência, a dupla segue para o Paço Municipal, onde ocorrerá a cerimônia de transmissão de cargo e posse dos secretários da nova gestão – entre eles, cinco vereadores recém-efetivados na Câmara.

A expectativa é que José Sarto (PDT) compareça à solenidade e realize os ritos de transição de poder, conforme o pedetista afirmou a jornalistas na noite de 31 de dezembro. "Vou fazer republicanamente a transmissão do cargo de prefeito", disse em sua última entrevista como prefeito.

De saída

Evandro assume a posição ocupada por José Sarto em 2021, após o antecessor e aliado, Roberto Cláudio, cumprir dois mandatos na Prefeitura. Rompido com o grupo que ajudou na sua eleição em 2020, o pedetista relatou que vai tirar 15 dias de férias em breve. "Eu vou tirar uns dias de férias, uns 15 dias, e já volto em janeiro às minhas atividades", afirmou.

A declaração foi dada durante a programação do Réveillon de Fortaleza, na Praia de Iracema, na noite dessa terça. Na ocasião, o então gestor destacou legados na Educação, Saúde, Infraestrutura, Mobilidade Urbana e política para a juventude, por exemplo, e minimizou a crise de desabastecimento no IJF, apontando como algo histórico.