CAPTEI: Vila Mimosa É Inaugurada no Carnaval

No domingo de Carnaval, 2 de março, a Lagoa do Uruaú foi palco de uma celebração exclusiva com a inauguração da casa de veraneio de Léo e Marina Albuquerque, batizada de Vila Mimosa. O evento atraiu uma seleta lista de amigos que aproveitaram os dias prolongados de folia para descobrir o novo refúgio do casal.

Legenda: Jória Araripe, Luciana Borges, Manu Macedo, Tissiana Sidrim, Marina Albuquerque, Érika Figueiredo, Marina Marques, Michelle Skiner, Marília Machado e Ticiana Brígido Foto: LC Moreira

Os convidados iniciaram a festividade com um animado passeio de VCat até a Duna do Pôr do Sol, onde marchinhas de Carnaval embalaram a tarde. No auge da festa, o pocket-show de Pedro Cantor elevou as energias a bordo do barco.

Legenda: Leo Albuquerque, Duda Brígido e Augusto Borges Foto: LC Moreira

Legenda: Banda de Machinhas Foto: LC Moreira

Depois, de volta a Vila Mimosa, o cantor manteve a animação, alternando os vocais com a playlist especial trazida pelo DJ Pedro Garcia, que garantiu a animação até altas horas.

Legenda: Pedro Cantor Foto: LC Moreira

Legenda: DJ Pedro Garcia Foto: LC Moreira

Olha só as fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Leo e Marina Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Silvio e Vitor Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Vitor, Ravi e Dani Eloy Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Ravi e Silvio Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando Rodrigues e Silvio Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Leo Albuquerque e DJ Pedro Garcia Foto: LC Moreira

Legenda: Alberto e Débora Mendonça Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Cláudia Canamary, Jória Araripe e Tatiana Luna Foto: LC Moreira

Legenda: Aristênio e Ana Cláudia Canamary Foto: LC Moreira

Legenda: Augusto Borges, Duda Brígido e Tatiana Luna Foto: LC Moreira

Legenda: Ariston e Ellen Araújo Foto: LC Moreira

Legenda: Carla, Bento e Carlinhos Arruda Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos e Fernanda Arruda Foto: LC Moreira

Legenda: David Rodrigues, Jackson Girão e Victor Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Camila Bastos e Marina Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: David Rodrigues, Leo Dall'Ólio e Felipe Mota Foto: LC Moreira

Legenda: Charles e Michelle Skiner Foto: LC Moreira

Legenda: Augusto Borges, Alberto Mendonça, Fernando Linhares e Leo Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: David e Patriciana Rodrigues Foto: LC Moreira

Legenda: David, David, David e Fernando Rodrigues Foto: LC Moreira

Legenda: Dedé Paiva e Camila Bastos Foto: LC Moreira

Legenda: Alano Soares, Alberto Mendonça, Marcelo de Castro, Leo Albuquerque e Charles Skiner Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana Borges, Mara Rola e Marília Machado Foto: LC Moreira

Legenda: Alexandre Rola, Luca Furtete, Carlos Tomé e Lucas Azevedo Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando e Liliana Linhares Foto: LC Moreira

Legenda: Amanda Cardoso, Vidda Rodrigues, Maria Clara Brasileiro, Maria Cândida Falcão e Bianca Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Karine Adeodato e Ellen Araújo Foto: LC Moreira

Legenda: Aristênio Canamary, Pistalo Tomé, Ana Cláudia Canamary, Jackson, João Miguel e Rayanna Girão, Flávia Fontenele e Myrella Tomé Foto: LC Moreira

Legenda: Leo e Sheslida Farias Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel e Tissiana Sidrim, Augusto e Luciana Borges, João Nelson e Marília Machado Foto: LC Moreira

Legenda: Miguel e Érika Figueiredo Foto: LC Moreira

Legenda: Débora Mendonça, Liliana Linhares, Maritza Bastos, Manu Macedo, Ana Cláudia, Marina Albuquerque, Luciana Borges, Tatiana Luna, Camila Bastos, Jória Araripe e Raquel Ferreira Foto: LC Moreira

Legenda: Liliana e Maria Eduarda Linhares Foto: LC Moreira

Legenda: Fran e Érich Rego, Ana Ester e Milton Ponte Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana e Augusto Borges Foto: LC Moreira

Legenda: Henrique e Felipe Oliveira e João Gabriel Foto: LC Moreira

Legenda: Maiara Abreu e Elton Mateus Foto: LC Moreira

Legenda: Jackson Girão, Adriano Marques e Roberto Fontenele Foto: LC Moreira

Legenda: Maira e Aderaldo Silva Foto: LC Moreira

Legenda: Jackson João Miguel e Rayanne Girão Foto: LC Moreira

Legenda: Manu Macedo e Otílio Ferreira Foto: LC Moreira

Legenda: Luiza Rosa, Yasmin Moraes e Bruna Pontes Foto: LC Moreira

Legenda: Lagoa do Uruaú Foto: LC Moreira

Legenda: Lagoa do Uruaú Foto: LC Moreira

Legenda: Marcelo de Castro e Charles Skiner Foto: LC Moreira

Legenda: Jória Araripe, Maritza Bascos e Débora Mendonça Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Clara e Leo Dall'Ólio Foto: LC Moreira

Legenda: Larissa, Roberto e Daniele Galiza, Érika e Miguel Figueiredo Foto: LC Moreira

Legenda: Maritza e Roberto Bastos Foto: LC Moreira

Legenda: Leozinho Albuquerque, Camila Bastos e Roberto Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Michelle Skiner e Myrella Tomé Foto: LC Moreira

Legenda: Tiago Moreira e Michelle Cabral Foto: LC Moreira

Legenda: Silvio Frota, Fernando Rodrigues e Miguel Figueiredo Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto e Flávia Fontenele Foto: LC Moreira

Legenda: Miguel e Érika Figueiredo, Marina e Adriano Marques Foto: LC Moreira

Legenda: Patriciana e Inês Rodrigues Foto: LC Moreira

Legenda: Miguel Figueiredo, Otílio Ferreira, Leo Albuquerque, Duda Brígido e Augusto Borges Foto: LC Moreira

Legenda: Myrella e Pistalo Tomé Foto: LC Moreira

Legenda: Pistalo Tomé, Fernando Linhares e Leo Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Raquel e Victor Sérgio Ferreira Foto: LC Moreira

Legenda: Miguel, Miguel, Érika e Flávio Figueiredo Foto: LC Moreira