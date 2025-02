Pré-Carnaval de Fortaleza tem início com shows de Jorge Aragão e Luxo da Aldeia na Praça do Ferreira; veja fotos

O pré-Carnaval de Fortaleza teve início com muita alegria, cantoria e dança na noite desta sexta-feira (31). A Praça do Ferreira contou com um público animado e fantasiado para acompanhar as atrações Luxo da Aldeia e Jorge Aragão na noite desta sexta-feira (31).

Além dessas duas atrações, o Bloco Unidos da Cachorra teve uma apresentação gratuita, às 19h, na praça de alimentação do Shopping RioMar Kennedy.

O Luxo da Aldeira entrou às 18h, começando já com o clássico "Terral" antes de seguir com seus sucessos novos e antigos.

Por sua vez, quando Jorge Aragão subiu ao palco, fez uma abertura com o instrumental do hino do Flamengo e da música "Do seu lado", de Jota Quest. Dentre as músicas apresentadas, estavam: "Identidade", "Eu e você sempre" e "Lucidez". Durante uma conversa com o público, brincou: "só vou cantar meus sambas velhos".

Em entrevista ao Diário do Nordeste, a secretária da Cultura de Fortaleza, Helena Barbosa destacou a descentralização do evento. "Quando o prefeito me convidou, ele falou: 'Helena, quero espalhar cultura por toda a cidade'. E o pré-Carnaval é isso, é festa".

"A gente pensou ter um dia de programação em cada regional, para experimentar como a cidade, o público e o território acolhe. A gente ousou fazer um palco grande em um território periférico". Helena Barbosa Secretária da Cultura de Fortaleza

Homenagem à Fernanda Torres no pré-carnaval

No local, tinha gente de todos os tipos, incluindo um rapaz vestido de Pickachu em homenagem à Fernanda Torres, atriz vencedora do Globo de Ouro e indicada ao Oscar de Melhor Atriz.

O social media, Felipe Caetano, de 31 anos, explicou que a fantasia surgiu a partir de um meme de Fernanda Torres. "Como o Brasil está todo torcendo por ela agora, eu quis fazer: 'eu estou me sentindo um Pickachu'". Coloquei essa fantasia logo no primeiro dia, para abrir com chave de ouro", declarou.

Legenda: Homem se fantasiou de pikachu para primeiro dia do Pré-Carnaval de Fortaleza Foto: Davi Rocha

Mas ele já adiantou: vai homenagear Fernanda Torres de várias formas! Dentre as fantasias previstas estão: ela em "Tapas & Beijos" e ela recebendo o Globo de Ouro.

"Essa é a energia da cultura, da alegria, de uma festa que todo mundo pode brincar e homenagear a Fernanda Torres neste momento é o símbolo máximo de tudo isso. Então nada melhor homenagear a Fernanda Torres nesse ciclo carnavalesco. A gente veio aqui para isso, para ser feliz", acrescentou.

Confira fotos do primeiro dia de pré-Carnaval de Fortaleza

Legenda: O primeiro dia do Pré-Carnaval de Fortaleza ocorreu na Praça do Ferreira Foto: Davi Rocha

Legenda: Família inteira veio fantasiada para o primeiro dia do Pré-Carnaval de Fortaleza Foto: Davi Rocha

Legenda: Luxo da Aldeia também se apresentou no primeiro dia do Pré-Carnaval de Fortaleza Foto: Davi Rocha

Legenda: Luxo da Aldeia cantou no Pré-Carnaval de Fortaleza Foto: Davi Rocha