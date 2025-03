Nojinho, Minecraft e Batman marcam presença em Carnaval infantil no Passeio Público; veja fotos

Enquanto muitos adultos enfrentam a ressaca da combinação de Carnaval com a comemoração pela vitória de "Ainda Estou Aqui" no Oscar 2025, a criançada mostrou muita disposição na folia infantil no Passeio Público, um dos polos carnavalescos de Fortaleza, na manhã desta segunda-feira (3).

Por volta das 9h, as crianças fantasiadas, pais e responsáveis começaram a marcar presença no local para os shows da Banda Tia Samila e Sua Turma e o Projeto Carambola.

Legenda: Homem-Aranha foi outra figurinha carimbada no festejo Foto: Ismael Soares

Legenda: Batman foi um dos super-heróis avistados no polo carnavalesco Foto: Ismael Soares

O trânsito no entorno era tranquilo. Havia presença de policiamento e vagas para estacionar, garantindo a tranquilidade para frequentar a programação gratuita.

Confetes, serpentinas e espuminha fizeram a alegria da garotada, que se animou com as músicas e as brincadeiras.

Pela primeira vez, a dona de casa Raquel Lourenço levou a filha Ana Clara, de 2 anos, para festejar no local. A menina foi vestida de Emília, icônica personagem do Sítio do Picapau Amarelo. "Eu tô amando", disse a mãe.

Legenda: Ana Clara estava fantasiada de Emília Foto: Ismael Soares

O engenheiro Felipe Mateus Campos, 28, levou a filha Bianca pela segunda vez. Ela escolheu a própria fantasia: princesa-fada.

"Ela gosta bastante e tá bem bacana porque ela tá se divertindo. Tá sendo uma ótima experiência", conta.

Legenda: Bianca escolheu a roupa de princesa-fada Foto: Ismael Soares

Já a veterana Julia Matos, de 4 anos, foi ao local pela quarta vez levada pela mãe, a artesã Ligia Matos, que considera o Carnaval uma oportunidade importante para preencher os espaços públicos da cidade.

De vestido preto marcado por estrelas e planetas, a garota disse que era o "Universo".

Legenda: Julia Matos foi vestida de "Universo" Foto: Ismael Soares

Quem também compareceu ao Passeio Público foi o Enderman, criatura neutra que pode teletransportar e pegar blocos no jogo Minecraft. Ou melhor, o Kenui, de 4 anos, que estava por trás da fantasia elaborada pela mãe, a estilista Claudia Viana.

Legenda: Kenui estava fantasiado de Enderman, do jogo Minecraft Foto: Ismael Soares

Rayza, de 8 anos, distribui simpatia mesmo na pele de Nojinho, uma das emoções da franquia "Divertidamente". Ela estava acompanhada da mãe, a comerciante Rochele Nascimento.

Legenda: Ao contrário da personagem Nojinho, Rayza foi bem simpática Foto: Ismael Soares

No local, ainda houve pinturas de rosto, contação de histórias e um momento para conscientização sobre a prevenção da dengue.

Legenda: Além das brincadeiras, espaço teve pintura de rosto Foto: Ismael Soares

Nesta terça-feira (4), último dia de Carnaval, a programação segue no Passeio Público a partir das 9h. As atrações confirmadas são a Charanga do Tio Marcão e Cantakids.