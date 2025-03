Atores de 'Ainda Estou Aqui' comemoram vitória no Oscar em camarote na Sapucai; veja

A vitória de 'Ainda estou aqui' como melhor filme internacional no Oscar 2025 foi comemorada por parte do elenco que não viajou a Los Angeles e celebrou o resultado em um camarote na Sapucaí. O sambódromo recebeu neste domingo (2) o primeiro dia de desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro.

Dentre os atores que estavam na Sapucaí, Humberto Carrão e Guilherme Silveira circularam pela folia com máscaras de Fernanda Torres.

"Foi muito doido, é muito maluco isso, esse país inteiro pensando em um filme, uma obra de arte. Há pouco tempo atrás esse país olhava para obra de arte ou pra artista pensando como inimigos, usurpadores. É muito lindo que em um dia de festa, em um dia de carnaval que é a redenção, a vitória da alegria, um filme que fala sobre ditadura seja vitorioso", comentou Carrão em entrevista à TV Globo depois da vitória.

Veja também Zoeira Estatueta de Filme Internacional não fica com diretor Walter Sales; entenda Zoeira Oscar 2025: Quem é Mikey Madison, atriz que venceu Fernanda Torres e Demi Moore?

Público também comemora vitória

O resultado também foi anunciado e comemorado pelo público presente na Sapucaí após o locutor oficial do evento revelar premiação.

"Enquanto aguardamos o desfile da Viradouro, pedimos a breve atenção de todos para um comunicado da maior importância. Hoje é um dia muito especial para o nosso país. Além dos desfiles do Rio Carnaval, o cinema nacional vive um momento histórico com o filme 'Ainda estou aqui' concorrendo em 3 categorias no Oscar. E já temos o resultado", disse o locutor.

"Atenção, Sapucaí: Vencemos na categoria "Melhor filme internacional". Vamos comemorar! Parabéns, Walter Salles. Parabéns, Fernanda Torres! Parabéns, Brasil! O Oscar é nosso!", disse o locutor, para a alegria do público", concluiu para delírio do público.