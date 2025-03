Veja momento em que vitória de 'Ainda estou aqui' é anunciada na Sapucaí

A vitória de 'Ainda estou aqui' como melhor filme internacional no Oscar, neste domingo (2), foi anunciado e comemorado também durante os desfiles das escolas de samba no Rio de Janeiro. Após o desfile da Imperatriz Leopoldinense, o segundo da noite, o locutor oficial da Sapucaí revelou o resultado.

Apesar da premiação já ser conhecida por muitos que estavam no sambódromo, o público comemorou bastante após o anúncio do locutor.

"Enquanto aguardamos o desfile da Viradouro, pedimos a breve atenção de todos para um comunicado da maior importância. Hoje é um dia muito especial para o nosso país. Além dos desfiles do Rio Carnaval, o cinema nacional vive um momento histórico com o filme 'Ainda estou aqui' concorrendo em 3 categorias no Oscar. E já temos o resultado", disse o locutor.

"Atenção, Sapucaí: Vencemos na categoria "Melhor filme internacional". Vamos comemorar! Parabéns, Walter Salles. Parabéns, Fernanda Torres! Parabéns, Brasil! O Oscar é nosso!", disse o locutor, para a alegria do público", concluiu para delírio do público.

Vitória inédita

A escolha do longa na edição deste ano do Oscar 2025 marca a primeira vez que o Brasil leva oficialmente um prêmio no evento.

O diretor Walter Salles dedicou o prêmio a Eunice Paiva e às atrizes Fernanda Montenegro e Fernanda Torres.

"Em nome do cinema brasileiro, é uma honra receber esse prêmio. Eu dedico esse prêmio a uma mulher que, depois de uma perda durante um regime autoritário, decidiu não se curvar", afirmou o cineasta.

Já o prêmio de melhor atriz ficou com a americana Mikey Madison, do filme "Anora", batendo os nomes de Fernanda Torres e Demi Moore, também consideradas favoritas ao longo da temporada.

