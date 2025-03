Premiada como ‘Melhor Atriz Coadjuvante’ do Oscar 2025, a atriz Zoe Saldaña rebateu a pergunta de uma jornalista mexicana sobre suposta representação “ofensiva” do México em ‘Emilia Pérez’. O momento ocorreu em entrevista coletiva realizada após a cerimônia do Oscar, em Los Angeles, nos EUA.

No início, ao responder à pergunta, a atriz pediu desculpas pelo sentimento causado nos mexicanos, mas opinou dizendo que o filme não se tratava sobre o país em questão. Segundo ela, as protagonistas poderiam ser de qualquer lugar do mundo.

“Primeiramente, sinto muito, muito que você e tantos mexicanos tenham se sentido ofendidos. Essa nunca foi nossa intenção. Falamos de um lugar de amor. Mas eu não compartilho sua opinião. Para mim, o coração deste filme não era o México. Nós não estávamos fazendo um filme sobre um país”, começou.

‘Emilia Pérez’ foi duramente criticado pela retratação do país no roteiro, além do fato de não ter escolhido nenhum ator ou atriz mexicano para fazer parte da obra.

“É um filme sobre quatro mulheres. E essas mulheres poderiam ser russas, dominicanas, negras, de Detroit, de Israel, de Gaza. E são mulheres muito universais, lutando diariamente, enfrentando uma opressão sistêmica. E tentando encontrar suas vozes mais autênticas. Então me apego a isso”, completou ela.

O filme do cineasta Jacques Audiard foi indicado a 12 categorias do Oscar, mas venceu apenas uma, justamente a da atriz. Além disso, ainda foi derrotado pelo brasileiro ‘Ainda Estou Aqui’ (2024) na categoria de Melhor Filme Internacional.