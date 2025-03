Carnaval e Gastronomia no palco? Chef cearense embala folia em Fortaleza, em homenagem aos 40 anos do Axé

E se comida e Carnaval andassem juntos? Van Régia é prova viva de que a combinação dá certo. Idealizadora da Culinária da Van, sucesso em Fortaleza durante décadas, a chef cearense embalou vários hits carnavalescos no Mercado dos Pinhões nesta segunda-feira (3).

Junto à banda Fortal 90, ela homenageou o aniversário de 40 anos de Axé Music com repertório que foi de "Faraó", de Margareth Menezes, a galopes antigos do Chiclete com Banana. A participação, apesar de breve, aqueceu o público.

"Carnaval e gastronomia sempre estiveram muito juntos para mim. A Culinária da Van tinha essa junção de comida com música boa, e a banda Fortal 90 já tem um trabalho comigo há seis anos. Na verdade, a banda praticamente nasceu na Culinária da Van, em todos os anos já vínhamos fazendo esse carnaval, e neste ano estou aí com eles", conta.

Segundo ela, Fortaleza não deixa a desejar no quesito Axé, a começar pela efervescência do gênero musical nos pré-carnavais. "Acredito que agora, com os 40 anos dele, a galera deu um gás e fez um resgate bem bonito, tenho escutado coisas bem marcantes".

Ceará também é terra de axé

Vocalista da Fortal 90, Andrew Davis reforça a visão de Van. Para ele – um roqueiro com quase a mesma idade do gênero que nasceu na Bahia e logo ganhou o Brasil –, o Axé esteve presente desde a infância e agora ganha mais pessoas por meio da banda que lidera.

"Sempre vou a Salvador para me abastecer, e traduzo isso no nosso repertório. Tocamos Bell Marques, Olodum, Netinho, Asa de Águia, Araketu... E tudo isso é fruto de pesquisa, de uma vivência de quase 40 anos dentro do meu coração".

Legenda: Banda nasceu a partir da Culinária da Van e tem anos de estrada no Carnaval Foto: Davi Rocha

A expertise se reflete no palco por meio de generosa mescla de carnavais de diferentes épocas e um gosto todo apurado em dizer: Ceará também é terra de Axé. "São músicas que nunca deixam de passar uma energia". Ao mesmo tempo, ao mencionar a amiga Van Régia, é direto: "Carnaval sem Van Régia não é Carnaval".

Importante restaurante de Fortaleza, a Culinária da Van, empreendimento tocado e idealizado pela chef cearense, anunciou uma pausa no último mês de janeiro para começar "novos caminhos", conforme anunciou a empresária. A casa era especializada em culinária regional e chegou ter duas sedes: a pioneira, no bairro Benfica, e outra na Aldeota.