Brincante de Maracatu nos anos 1970, enfermeira leva filho para ver desfiles pela 1ª vez: 'Valorizar a cultura'

Por muito tempo, a enfermeira Francisca Valéria Martins de Oliveira, 52, ficou afastada de um local especial da infância: a Avenida Domingos Olímpio, palco dos tradicionais desfiles de maracatu no Carnaval de Fortaleza. Em 2025, ela trocou a pista pela arquibancada para apresentar a manifestação à família.

Ainda na infância, na década de 1970, ela começou a desfilar na avenida. Por várias edições, ela assumiu um papel na ala de meninas indígenas no Maracatu Rei de Paus, do bairro Joaquim Távora, onde ela mora até hoje.

Hoje, são o sobrinho Jonathan e a sobrinha Maria Eduarda que brincam, também como indígenas, ao lado de antigos amigos dela.

Legenda: Sobrinha de Valéria, Maria Eduarda desfila no maracatu Rei de Paus Foto: Thiago Gadelha

"Era maravilhoso, tudo de bom. O maracatu representa uma dança que é muito boa para a nossa terra", conta.

Prova disso é que o Maracatu Rei de Paus é reconhecido como Tesouro Vivo e Ponto de Cultura pela Secretaria da Cultura do Ceará (Secult). Com 71 anos, é considerado o grupo mais antigo em atividades contínuas no Ceará.

Com essa bagagem aprendida com muito ensaio, Valéria fazia um desfile cadenciado a passos lentos, seguindo as manifestações indígenas.

O filho dela, Luiz Guilherme, de 10 anos, aprovou o espetáculo visto pela primeira vez. "Muito lindo, muito bom. Eu estou gostando de ver minha prima dançando", aponta.

"É maravilhoso, porque ele vai aprendendo a ver as coisas, as coisas da vida de nossa terra, de Fortaleza", orgulha-se a mãe.

Legenda: Valéria (de blusa com losangos) ao lado do filho Guilherme Foto: Thiago Gadelha

Segundo a Prefeitura de Fortaleza, além dos maracatus, o tradicional Carnaval da Avenida Domingos Olímpio contará com blocos e cordões, na segunda-feira (3); e afoxés e escolas de samba, na terça (4).

