Guarda-chuva vira acessório no 1º dia de Carnaval de Fortaleza; veja fotos

"Não tem chuva que empate, meu querido". Como se quisesse provar que sua carne é feita — sim! — de Carnaval, a microempreendedora Patrícia Vasconcelos foi curtir a festa no Mercado dos Pinhões, em Fortaleza, na tarde deste sábado (1º). O primeiro dia de festa, marcado por chuva e céu cinzento, teve um diferencial: guarda-chuvas como acessórios de carnaval.

Ao lado das amigas, Patrícia dançou e curtiu a festa. "Tudo de bom, não tem chuva que empate, meu querido, é até mais fresco". Já sua amiga, Bita Campos, disse à equipe do Diário do Nordeste: "com a chuva é melhor ainda".

"Com chuva, sem chuva, hoje é com tudo. Quem está dentro de casa, venha pro carnaval", declarou a pedagoga Jesilda Gomes, que também curtia a festa com Patrícia e Bita. O trio não arredou o pé.

Legenda: Amigas aproveitam o carnaval no Mercado dos Pinhões, em Fortaleza Foto: Ismael Soares

O grupo festeiro não deixou a animação ser interrompida pela chuva. Os guarda-chuvas coloridos se tornaram acessórios indispensáveis, e ajudaram a compor o look dos foliões, garantindo um toque a mais à celebração.

Festa no Mercado dos Pinhões

Sendo um dos tradicionais pontos de festa durante o Carnaval, o Mercado dos Pinhões recebeu atrações musicais que embalaram o público ao longo da tarde.

Ainda que o local estivesse um pouco esvaziado, comparado com carnavais passados, quem apareceu para agregar, não parecia estar arrependido.

Além das danças e fantasias, o espaço ainda contava com opções gastronômicas para alimentar o público e dar força para seguir na folia.

Confira fotos

Legenda: Foliões curtem o carnaval mesmo na chuva Foto: Ismael Soares

Legenda: Foliões curtiram mesmo com tempo fechado Foto: Ismael Soares

Legenda: Foliões ainda podiam aproveitar opções de comida no Mercado dos Pinhões Foto: Ismael Soares

