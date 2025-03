Festival de Jazz & Blues em Guaramiranga 2025: veja programação de hoje, segunda-feira (3)

O terceiro dia da 26ª edição do Festival Jazz & Blues acontece nesta segunda-feira (3) em Guaramiranga. O evento tradicional oferece uma programação ampla, que inclui shows, bate-papos com as atrações, oficinas, seminários e ações ambientais.

Hoje, a programação conta com Jonathan Ferr, Fausto Nilo e outras atrações.

Todas as atividades do Festival são abertas ao público, com exceção das oficinas, sendo para alunos já inscritos. As ações são livres para todas as idades, com acesso gratuito, sem retirada de ingressos antecipados.

6h30 - Refúgio de Vida Silvestre Periquito Cara-Suja

Observação de Aves

11h - Praça do Teatro Municipal de Guaramiranga

Café no Tom - Fausto Nilo

Bate-papo conduzido pelo jornalista Dalwton Moura

14h - Praça do Teatro Municipal de Guaramiranga

Exposição Previna

17h - Cidade Jazz & Blues

André Mehmari - Show “Choros & Pianos”

Yudith Rojas & Niccole Meza Sexteto show “Encontro Cuba-Venezuela - Brasil”

21h - Cidade Jazz & Blues