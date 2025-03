Clássicos do forró das antigas e mistura com hits do Carnaval lotam Praia de Iracema, em Fortaleza

Carnaval também é tempo de forró. É o que a programação da noite desta segunda-feira (3) no Aterrinho da Praia de Iracema comprova, com shows das bandas Forrozão Tropykália e Magníficos.

Dedicado ao forró das antigas, o terceiro dia de programação no polo do Aterrinho foi acompanhado por 35 mil pessoas, maior público registrado na festa desse ano, segundo a assessoria da Secretaria da Cultura de Fortaleza.

Sucessos do ritmo tipicamente cearense e misturas com outros gêneros musicais animaram a plateia no polo.

Desde as 17 horas, o palco do Aterrinho recebe a programação da folia da capital cearense. A agenda foi aberta pela DJ Lolost, que foi seguida da artista Vanessa A Cantora, um dos nomes que vem fortalecendo o forró das antigas atualmente.

Após as duas primeiras atrações, o palco foi tomado pela banda Forrozão Tropykália. Carlinhos Gabriel e Klebia Camargo entoaram grandes sucessos do grupo, como “Planeta de Cores” e “Aonde Está Você”.

Legenda: Público do Aterrinho da Praia de Iracema foi embalada por sucessos do forró das antigas e mistura do ritmo com outros gêneros Foto: Davi Rocha

Legenda: Forró das antigas foi um dos destaques da programação oficial de Carnaval da Prefeitura Foto: Davi Rocha

Legenda: Forrozão Tropykália foi uma das atrações da terceira noite de Carnaval de Fortaleza Foto: Davi Rocha

Sucessos do forró e do axé

Junto dos vocalistas, César Dantas, do Forró Balancear, fez uma participação especial na apresentação cantando sucessos da banda dele, como “Curva Perigosa”.

Além dos hits do forró, o Tropykália também apostou em versões de músicas de axé e pagodão, passando por “O Mundo Vai”, de Ivete Sangalo, “Beijar na Boca”, de Claudia Leitte, e "Zona de Perigo", de Léo Santana.

Legenda: Magníficos aqueceu público com clássicos que marcam trajetória da banda Foto: Davi Rocha

CLÁSSICOS DO CORAÇÃO DO FORROZEIRO

Na sequência da programação, a Magníficos subiu ao palco ao mesmo tempo em que a chuva voltou a molhar o público que lotou as areias da Praia de Iracema. Mesmo assim, os fãs cantaram forte com a banda os maiores clássicos do “forró das antigas”.

No repertório, os sucessos que marcam a trajetória do grupo e alcançam a memória dos forrozeiros já na introdução musical, como ‘Me Usa’, ‘Verdadeiro Amor’, ‘Carta Branca’, ‘Animal Faminto’ e ‘Sonhar’.

Legenda: Público canta sucessos da banda Magníficos em meio à chuva Foto: Davi Rocha

"Melhor lugar pra comemorar"

Entre o público, a animação da acreana Clemilda Vasconcelos chamou a atenção, e não por acaso: a foliã decidiu comemorar o aniversário de 50 anos na programação do Carnaval de Fortaleza acompanhada de amigos e família.

Legenda: Clemilda Vasconcelos celebrou 50 anos com família e amigos durante programação do Carnaval de Fortaleza nesta segunda-feira (3) Foto: Davi Rocha

Moradora da capital cearense há sete anos, Clemilda destacou elementos que fazem da folia na cidade especial. “Aqui é muita alegria, muito quente, maravilhoso! (Gosto) dessa alegria aqui, dessa música maravilhosa, do forró”.

“O melhor lugar pra comemorar é aqui, top, maravilhoso. (Com) Tropykalia e Magníficos, fechou!”, celebrou.

"Santa Paciência" e cultura nordestina em fantasias

O casal Fabrício Almeida, 32 anos, e Nelma Costa, 30 anos, veio para a festa no Aterrinho fantasiado, com looks pensados para os quatro dias de folia.

Ele estava trajando elementos da cultura nordestina e ela vestindo uma fantasia de "Santa Paciência".

Legenda: Casal Nelma e Fabrício apostou em fantasias para os quatro dias de Carnaval em Fortaleza Foto: Davi Rocha

"A gente resolveu não fazer fantasia de casal esse ano. No passado a gente fez todas de casal, mas esse ano foi meio separado. A gente inventou as fantasias mais simples pra mim, pra ela foram mais produzidas", brincou Fabrício.

"Eu fiz todas as minhas (fantasias), os quatro dias, pra curtir um carnaval de Fortaleza. Top e sainha de pedrinhas, de pomponzinhos, vibe de fitas, bem colorida", explicou Nelma.