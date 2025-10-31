Diário do Nordeste
Notícias

Marcelo Rubens Paiva era um dos homenageados do bloco paulista

País

Marcelo Rubens Paiva é agredido em homenagem no bloco Baixo Augusta no Centro de SP

Autor do livro ‘Ainda Estou Aqui’ foi alvo de camiseta, lata de cerveja e mochila momentos antes de desfilar como porta-estandarte

Redação 23 de Fevereiro de 2025
Cortejo de blocos abre programação na Praia de Iracema neste sábado (22)

Verso

Veja programação da última semana do Pré-Carnaval 2025 em Fortaleza (20/02 a 23/02)

Entre os destaques da programação estão o bloco Chão da Praça e os shows de Luiza Nobel e Marcelo D2, além dos bloquinhos infantis

Redação 18 de Fevereiro de 2025
Blocos, shows e apresentações para as crianças animam a programação do fim de semana

Verso

Pré-Carnaval em Fortaleza 2025: veja programação deste fim de semana (14/02 a 16/02)

A programação oficial percorre 12 pontos da Capital

Redação 11 de Fevereiro de 2025
Bloco Unidos da Cachorra faz tradicional cortejo na Praia de Iracema no Pré-Carnaval em Fortaleza de 2025

Verso

Pré-Carnaval em Fortaleza 2025: veja programação deste fim de semana (7/02 a 9/02)

Diário do Nordeste organizou a lista de atrações que movimentarão a cidade entre os dias 7 e 9 de fevereiro

Redação 06 de Fevereiro de 2025
Show da cantora Solange Almeida

Verso

Solange Almeida, Belinho da Silva e Numalaje agitam primeiro dia de Pré-Carnaval no Conjunto Ceará; veja fotos

Polo de Lazer do Conjunto Ceará é um dos novos polos da programação oficial do Pré-Carnaval

Ana Beatriz Caldas, João Lima Neto 01 de Fevereiro de 2025
Cortejo do bloco Unidos da Cachorra abriu as festividades na Praia de Iracema

Verso

Primeiro dia de Pré-Carnaval na Praia de Iracema recebe blocos e shows de Marcos Lessa e Mart’nália; veja fotos

Programação inaugura polo do Aterrinho da Praia de Iracema no Ciclo Carnavalesco 2025

Redação 01 de Fevereiro de 2025
Pré-Carnaval de Fortaleza

Verso

Pré-Carnaval de Fortaleza tem início com shows de Jorge Aragão e Luxo da Aldeia na Praça do Ferreira; veja fotos

As atrações ocorreram na noite desta sexta-feira (31); também teve uma apresentação do Bloco Unidos da Cachorra no RioMar Kennedy

Beatriz Rabelo, Diego Barbosa 31 de Janeiro de 2025
Banda Pira, Di Ferreira e Banda Montage são alguns destaques da programação

Verso

Pré-carnaval da Estação das Artes recebe shows e blocos cearenses a partir deste sábado (1º)

Ao longo de fevereiro, programação destaca apresentações do ‘Pra Quem Gosta é Bom’, ‘O Cheiro do Queijo’, 'Iracema Bode Beat', 'Luxo da Aldeia' e outras bandas

Redação 28 de Janeiro de 2025
Pra Quem Gosta é Bom 2024

Verso

Pré-carnaval em Fortaleza 2025: veja programação desta sexta e fim de semana (25/01 e 26/01)

Diário do Nordeste fez um levantamento e separou uma lista de festividades que movimentarão a cidade

Bruno Leite 24 de Janeiro de 2025
Dangelo Feitosa, Miguel Basile, Jolson Ximenes e Júnior Torres formam Os Transacionais

Verso

Banda Os Transacionais completa 18 anos em 2025 e se consolida como destaque do Carnaval de Fortaleza

Em momento de preparação para o próximo Ciclo Carnavalesco, banda relembra história, principais referências e o que mudou de 2013 para cá

Ana Beatriz Caldas 13 de Janeiro de 2025
