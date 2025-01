Pré-carnaval da Estação das Artes recebe shows e blocos cearenses a partir deste sábado (1º)

O pré-carnaval do Complexo Cultural Estação das Artes, no Centro de Fortaleza, começa neste sábado (1º). A programação inclui blocos carnavalescos cearenses, shows temáticos, discotecagem e oficinas até o final de fevereiro nos fins de semana.

As atividades são gratuitas e abertas ao público, com entrada por ordem de chegada até atingir a capacidade do espaço.

A abertura do ciclo, em 1º de fevereiro, conta com apresentação do ‘É Pré Que Pira’, show da Banda Pira com participação da cantora Di Ferreira, trazendo um repertório que mescla sucessos carnavalescos do eixo Norte e Nordeste brasileiro. As DJs Indgri e May, com Brega que Pariu, completam a festa.

Veja também Verso Fortaleza divulga programação do Pré-Carnaval e do Carnaval 2025; veja atrações Negócios Quanto custa viajar de avião para curtir o Carnaval no Rio, Salvador, Recife, BH e São Paulo

Já no domingo (2), o equipamento estadual recebe o samba de roda do Bar do Zé Bezerra, com a apresentação do Grupo Dom 71, composto por alguns dos músicos que comandam os fins de semana e feriados no local que costuma reunir a velha guarda e a nova geração da boemia fortalezense. Também sobem ao palco o grupo Samba Kanjerê e DJ Biruta, enquanto a Feira Mais Vinil promove uma edição especial de Carnaval.

Ao longo do mês, o pré-carnaval destaca a apresentação dos blocos cearenses, trazendo ‘Pra Quem Gosta é Bom’, ‘O Cheiro do Queijo’, Carnaval no Inferno (Festival Dá Teu Nome) e Iracema Bode Beat com Alessandra Leão.

A programação carnavalesca também promove a segunda edição de ‘Azul de Prata, Meu Bloco Litoral’, que contará com a participação de Luxo da Aldeia e Paula Tesser apresentando o show ‘LeeGal’.

PARA SE DESPEDIR DE JANEIRO

Antes da programação de pré-carnaval, a Estação das Artes fecha o mês com o show da Banda Montage, a primeira de eletro rock do nordeste brasileiro. A apresentação, marcada para sexta-feira (31) celebra os 20 anos do grupo, prometendo levar ao público composições de sucesso e novidades do repertório.

A noite traz, ainda, DJ Maarji e a ‘Festa Lá em Cima’, com os DJs Thales, Tomé e Vicente. Há três anos, o grupo traz para a cidade uma proposta itinerante pautada na pesquisa musical e na cultura das pistas de dança, misturando soul, disco, house, funk e hip hop, inspirados pelos bailes de vinil dos anos 70 e 80.

VEJA Programação COMPLETA DE Pré-Carnaval da Estação das Artes

Dia 01/02

Brega que Pariu, com DJs Indgri e May

Banda Pira + Di Ferreira

Dia 02/02

Feira Mais Vinil Especial Carnaval

DJ Biruta

Grupo Dom 71 e Samba Kanjerê no Mercado AlimentaCE

Dia 08/02

Baile do Pra Quem Gosta é Bom + O Cheiro do Queijo

Dia 09/02

Dona Zefinha, com Baile Infantil da Lona Furada 2025

Theresa Rachel e Mais Melanina no Mercado AlimentaCE

Dia 13/02

Indira Marley Sounds

Astral Fluid

Dia 14/02

Numalaje de Verão

Dia 15/02 - Festival Dá Teu Nome

Carnaval no Inferno

Baile Preto com Luiza Nobel

Dia 16/02

Corta Jaca com Victormsat

Dipas e Samba de Pai pra Filha no Mercado AlimentaCE

Dia 21/02

Karolaynne DJ

Voyage - Baile de Máscaras

Dia 22/02

Soledad apresenta Vamos comer Caetano

Iracema Bode Beat + Alessandra Leão

Dia 23/02