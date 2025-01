Os fortalezenses que querem viajar para os principais destinos de folia no Carnaval de 2025 precisam desembolsar pelo menos R$ 1.600 em passagens aéreas.

O destino mais caro para quem quer curtir a folia é o Rio de Janeiro. O ticket aéreo mais barato para a capital carioca, saindo de Fortaleza, custa R$ 3.227.

Para chegar até o famoso carnaval de Salvador, o preço das passagens aéreas é de pelo menos R$ 2.310. Já o deslocamento mais barato até São Paulo custa em torno de R$ 2.559.

Para viajar para Recife, com apenas 1h15 de voo por trecho, o fortalezense precisa desembolar mais de R$ 1.600.

Veja os voos mais baratos para os principais destinos de Carnaval saindo de Fortaleza:

Rio de Janeiro (Aeroporto Internacional deo RJ - Galeão)

Valor : R$ 3.227

: Voo : Ida e volta, sem escalas, companhia aérea Latam Ida - 03h10 às 05h30 Volta - 22h10 às 01h20

: Ida e volta, sem escalas, companhia aérea Latam Duração: 3h20

Salvador (Aeroporto Internacional de Salvador)

Valor : R$ 2.310

: R$ 2.310 Voo : Ida e volta, sem escalas, companhia aérea Gol Ida - 11h55 às 13h50 Volta - 14h45 às 16h35

: Ida e volta, sem escalas, companhia aérea Gol Duração: 1h55

Recife (Aeroporto Internacional de Recife)

Valor : R$ 1.653

: R$ 1.653 Voo : Ida e volta, sem escalas, companhia aérea Azul Ida - 00h50 às 02h50 Volta - 03h40 às 05h

: Ida e volta, sem escalas, companhia aérea Azul Duração: 1h15

Belo Horizonte (Aeroporto de Confins)

Valor : R$ 2.174

: R$ 2.174 Voo : Ida e volta, sem escalas, companhia aérea Azul Ida - 02h30 às 05h15 Volta - 23h05 às 01h50

: Ida e volta, sem escalas, companhia aérea Azul Duração: 2h45

São Paulo (Aeroporto de Congonhas)

Valor : R$ 2.559

: R$ 2.559 Voo : Ida e volta, sem escalas, companhia aérea Gol Ida - 02h30 às 06h05 Volta - 08h50 às 12h25

: Ida e volta, sem escalas, companhia aérea Gol Duração: 3h35

O levantamento considerou a ida na sexta-feira de Carnaval, 28 de fevereiro, e volta na quarta-feira de Cinzas, 5 de março. A pesquisa também considerou apenas os voos diretos.

A simulação é para voos comprados diretamente no site das companhias aéreas, sem bagagem despachada ou outros adicionais. O levantamento foi realizado dia 20 de janeiro, às 14h.

VIAGENS EM PERÍODOS FESTIVOS EXIGEM ANTECIPAÇÃO

Os preços dos tickets aéreos para a semana do Carnaval são bem mais caros em relação a outras épocas do ano. No traslado para o Rio de Janeiro, por exemplo, uma passagem de ida e volta, duas semanas antes do evento, custa R$ 1.756 - 83% a menos que na semana do Carnaval.

Uma das saídas para comprar passagens mais baratas nas datas festivas é antecipar o planejamento da viagem, explica o pesquisador de Finanças Comportamentais Érico Veras.

O ideal é comprar os bilhetes com pelo menos um semestre de antecipação. “Seis meses é o tempo ideal. Mas se você tiver certeza da viagem, pode tentar comprar com mais antecedência, dependendo de como a companhia abre a oferta de voos”, afirma.

Outras estratégias podem ser utilizar milhas ou monitorar os sites em épocas de promoção.

Wandenberg Almeida, presidente do Conselho Regional de Economia do Ceará (Corecon-CE), reitera que os consumidores precisam se planejar para conseguir bons preços.

O economista aponta que a oferta de viagens, seja de avião ou de ônibus, não acompanha a alta demanda dos períodos de feriados.

“Tem uma preocupação recente que é a fusão da Azul e Gol, que reduz o número de empresas concorrendo. Essa baixa concorrência pode acabar inflacionando o preço de alguns produtos, e isso traz um certo incômodo.