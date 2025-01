Quanto custa viajar para a Disney a partir de Fortaleza com o dólar acima de R$ 6?

Viajar para a Disney a partir de Fortaleza tem sido cada vez mais custoso para o bolso dos turistas brasileiros. Com a alta no preço do dólar e o encarecimento de pacotes e serviços, o planejamento inclui paciência e procura minuciosa em busca do melhor custo-benefício. E, mesmo assim, uma viagem "econômica" de quatro pessoas para o destino pode não sair por menos de R$ 70 mil.

Considerada a 'viagem dos sonhos' por muitos brasileiros, visitar os parques temáticos da Disney, nos Estados Unidos, bem como da Universal e do SeaWorld, todos nos arredores de Orlando, no estado da Flórida, é um desejo frequente dos turistas nacionais. Para isso, no entanto, é preciso analisar com calma as opções.

Desde dezembro de 2024, os brasileiros que querem viajar para o exterior acompanham com apreensão a disparada no preço do dólar. A moeda americana, que ainda não voltou a patamares de pré-pandemia, continua com preço elevado no País, e fechou nesta terça-feira (7) a R$ 6,10.

No quesito conectividade com os arredores dos parques temáticos, Fortaleza é destaque. A capital cearense tem voos diretos para a Flórida, desembarcando em Miami e em Orlando. Ambas as cidades servem como porta de entrada de turistas vindos do Ceará que querem ir para a Disney, principalmente o Aeroporto Internacional de Orlando, pela proximidade com os parques temáticos.

O Diário do Nordeste fez uma pesquisa do quanto um morador de Fortaleza gasta, no mínimo, para sair da cidade e viajar para visitar os famosos parques. O levantamento utiliza os menores preços, tendo sido realizado no dia 6 de janeiro usando plataformas de pacotes de viagem (como Booking e CVC) e buscas avulsas no Google Flights.

Foi considerada uma viagem de 14 dias, saindo de Fortaleza no dia 10 de julho de 2025 e retornando de Orlando no dia 24 de julho, período de férias escolares no Brasil. A partida simulada é do Aeroporto Internacional de Fortaleza — Pinto Martins (FOR), e a chegada no Aeroporto Internacional de Orlando (MCO).

Os trechos simulados para Miami, tanto em voos diretos quanto com conexões, não apresentaram valores significativamente menores.

Os valores consideram uma família de quatro pessoas, sendo dois adultos, uma criança e um adolescente, com passaporte e visto vigentes. Para entrar nos Estados Unidos, os brasileiros precisam de autorização (visto) retirada ou na embaixada estadunidense no Brasil — em Brasília — ou nos quatro Consulados Gerais existentes no País. Eles ficam localizados em Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo.

Foram incluídas visitas a seis parques temáticos de Orlando: Animal Kingdom, Epcot, Hollywood Studios e Magic Kingdom, da Disney; SeaWorld e Universal Studios, da Universal. Foi considerado tempo ideal de visita pelo menos um dia em cada um dos locais, que podem ser alterados conforme a programação.

Vale lembrar que as cifras praticadas consideram preços médios e gastos com alimentação e compras ao longo de 14 dias. O preço médio diário para quatro pessoas foi, para comida, de US$ 200 (R$ 1.240 na cotação atual). Os US$ 1.600 (R$ 9.920 na cotação atual) para presentes e demais aquisições é válido para todo o período da viagem simulada.

No que diz respeito a deslocamentos entre aeroporto, hotel e parques, foi considerado a opção por aluguel de carros, a mais viável de custo-benefício para especialistas de viagem. Ao longo de 14 dias, a opção mais barata é locar um automóvel em detrimento de táxis e transporte por aplicativo pelas longas distâncias. Somando o veículo com gastos com estacionamento e combustível, o preço total fica US$ 850 (R$ 5.100 na cotação atual).

*: No site Booking.com, passagens aéreas e hospedagens são feitas separadamente.

Momento é de pesquisa e cautela, dizem especialistas

Os altos valores que envolvem uma viagem familiar para a Disney a partir de Fortaleza, mesmo em julho, mostram ser preciso acompanhar com atenção o mercado financeiro e as mudanças no cenário econômico e político no dólar.

"Nesses momentos de forte volatilidade, sugere-se aguardar um pouco, se não existe uma necessidade tão eminente da viagem nesse momento, até porque a gente está já do meio para o fim do ciclo das férias, período de maior pico. As pessoas não devem decidir fazer uma viagem para os Estados Unidos esta semana, provavelmente elas se planejam e se organizam", defende Ricardo Coimbra, economista.

Por causa dessa variação elevada no câmbio da moeda americana, que ano após ano dispara e chega a patamares ainda mais altos, o economista frisa que a tendência é de que os brasileiros optem pelo turismo interno, e que a vinda de estrangeiros para o País passe a ser uma constante com o real desvalorizado.

A gente observa que, em função dessa elevação do câmbio, existe uma tendência maior do turismo ser um turismo externo vindo para o Brasil, e o brasileiro que quando vai buscar suas férias, está dando um direcionamento maior para o roteiro interno. De certa forma, encarece não só o lazer na Disney ou tudo aquilo que esteja relacionado com a Disney, mas também as compras em Miami, Orlando, naqueles outlets, que também são bastante atrativos quando a taxa de câmbio está num patamar mais baixo. Ricardo Coimbra Economista

A chefe do Departamento de Turismo, Hospitalidade e Lazer do Instituto Federal do Ceará (IFCE), professora Susana Dantas, expõe que, nos últimos dois anos, o Banco Central aponta uma valorização de 20% do dólar em relação ao real.

"Um levantamento da Associação Brasileira de Agências de Viagens indica que o gasto médio diário de um turista brasileiro nesses destinos pode ser até três vezes maior do que em viagens dentro do Brasil. Isso torna essencial avaliar cuidadosamente o custo-benefício ao planejar uma viagem internacional", alerta.

Ambos os especialistas concordam que as viagens dentro do País devem ser priorizadas até mesmo pelo custo-benefício, que dispensa ainda gastos extras como emissão de passaporte e renovação de visto. Susana Dantas enfatiza que o foco seja na "escolha de destinos estratégicos".

"Diante do câmbio desfavorável, priorizar destinos que entreguem boas experiências pelo preço investido é uma estratégia eficaz para conciliar o desejo de viajar com o orçamento disponível. Com atenção ao planejamento e escolha de destinos estratégicos, é possível aproveitar viagens internacionais sem comprometer a saúde financeira", diz.