Para evitar prejuízos e manter serviços, empresas em praias do Ceará compram geradores: 'Já perdi muitos clientes'

A alta temporada e o calor não trazem apenas turistas para o litoral cearense. A insegurança elétrica também é uma realidade. Para tentar driblar essa situação, empresários estão investindo em geradores para tentar manter o serviço aos consumidores. Porém, neste período, o feriadão de Réveillon teve os danos minimizados, segundo proprietários de pousadas e associações representantes de segmentos, como de hospedagem e de bares e restaurantes.

Há pelo menos cinco anos empreendendo em Icaraizinho de Amontada, no litoral Oeste, a proprietária de três empreendimentos, que preferiu não se identificar por medo de perder clientes, afirma que desde 2019, quando abriu o primeiro, já havia falta de energia. Ela lembra que antes disso, começou a frequentar o lugar ainda em 2016 como turista e já havia problemas neste abastecimento.

“Desde essa época sempre falta energia no dia 31 (de dezembro), é certeza. Mais ou menos 8 horas da noite já falta energia e, às vezes, fica até o dia primeiro”.

Porém, neste último Réveillon foi diferente. Segundo a empreendedora, ocorreram algumas faltas de energia pontuais, mas, “foi bem mais tranquilo do que das outras vezes”.

Contudo, para minimizar os cortes de abastecimento, ela conta que muitas pousadas tiveram que comprar gerador. “Nós também compramos e não tenho como colocar esse custo na diária porque, senão, as pessoas não pagam. O custo é nosso. Abriram muitas pousadas por aqui e a concorrência está muito grande. Então a gente não tem como incluir esse custo do gerador e mais diesel e manutenção. Nunca incluímos, para ser sincera".

Litoral Leste também sofre com instabilidade do serviço

Mas nem sempre foi assim. Daniela Sorino, 50 anos, é proprietária de uma pequena pousada em Morro Branco, município de Beberibe, litoral Leste do estado. Ela conta que este ano o serviço se manteve normalizado durante a alta ocupação local. “Foi bem tranquilo. Não ocorreu nada, nem oscilação”.

Já no ano passado, não foi isso que ocorreu. “Ficamos três dias sem energia! Tivemos um prejuízo grande! Processamos a Enel (empresa de energia) e ganhamos a causa e cobrindo parte do prejuízo”, diz a empreendedora. Na justiça, ela conseguiu rever R$ 3 mil, dos R$ 5 contabilizados como perda no período. “Somos uma pousada pequena, outros tiveram um prejuízo enorme. Ganhamos a causa por sermos pequenos, tivemos essa sorte”.

Daniela ainda recorda que não era apenas nos feriados que a instabilidade elétrica causava dores de cabeça no litoral Leste. “Com a cidade toda cheia, a rede fica sobrecarregada, e nos feriados torna-se um absurdo. Não há muito o que fazer, resta rezar”.

Legenda: Praia das Fontes, litoral Leste, é exemplo de que crescimento rápido do turismo fez com que rede elétrica não suportasse a demanda Foto: Camila Lima/Arquivo Diário do Nordeste

Para minimizar os incômodos e por não ter recursos para a instalação de um gerador, ela revela o que faz nestes momentos, como manter sempre baterias extras carregadas (powerbanks) para, pelo menos, ficar com celular funcionando. “E também enchemos com mais frequência o tanque de água (poço) para evitar ficarmos sem água também, como aconteceu no ano passado”. Com relação aos insumos, a solução é não estocar grandes quantidades no freezer e nem na geladeira, “para que se faltar luz, não se estrague tanto”.

Dor de cabeça com e para os clientes

Para a proprietária de três pousadas, o pior é ter que lidar com hóspedes incompreensíveis. “Já recebemos ameaças. Parece um absurdo, mas é verdade. Lidar com cancelamentos sem saber se ainda vai dar para alugar. Acalmar hóspedes mais estressados do que nós, a lista é longa”, comenta, lembrando que nos últimos anos Beberibe vem ganhando mais divulgação na internet.

Jaqueline Tanaka, que possui empreendimento hoteleiro na Praia de Uruaú, também município de Beberibe, afirma que considerando o histórico local, esta alta temporada está melhor do que as anteriores no abastecimento de energia. No dia 1º, por exemplo, ela relata que ocorreu uma oscilação de apenas 8 minutos, “mas deu tudo certo”.

Moradora do local há 9 anos, ela afirma que esse sempre foi um sofrimento. “Estamos sempre tensos. Já perdi muitos clientes, muitas vezes já devolvi dinheiro dos hóspedes. Além disso, motor de geladeira e de poço, que estão sempre queimando, então é bem complicado. O ano todo é isso e, claro, que com a cidade lotada é pior”.

Legenda: Grande movimentação de turistas na Lagoa do Uruaú causa insegurança na rede elétrica e falta de energia Foto: Jade Queiroz/Arquivo Diário do Nordeste

Enel Ceará divulga balanço

Por conta de todo esse histórico de incerteza e falhas no serviço, principalmente na alta temporada, a Enel estruturou um plano estratégico par ao autal período, principalmente para o Réveillon 2025. A Iniciativa contou com cerca de 1,1 mil profissionais entre operadores de sistemas e subestações, eletricistas, técnicos e engenheiros, para garantir o fornecimento de energia a todos os clientes. Em campo, a distribuidora mobilizou 500 equipes em pontos estratégicos para dar mais agilidade aos atendimentos necessários.

Em nota a empresa ressalta que, em relação ao ano passado, registrou uma menor incidência de ações de furto de cabos nesse período que juntamente com as manutenções preventivas trabalhadas durante o ano puderam garantir ainda mais a confiabilidade do sistema em algumas regiões conhecidas por esse tipo de ocorrência. Um caso mais expressivo em Cascavel foi verificado, mas resolvido brevemente com equipes deslocadas para a ação.

Além da operação emergencial, a Enel afirma ter estruturado um plantão com equipes que mantiveram contato com o poder público e empresas locais para prestar esclarecimentos durante os dias que precederam e durante a passagem de ano “para garantir que todos os problemas reportados fossem respondidos e solucionados com mais agilidade”.

Setores apontam melhora na relação com a distribuidora

A presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis Ceará (ABIH), Ivana Bezerra, afirma que desde o ano passado a entidade estreitou o seu relacionamento com a distribuidora de energia. Ela reforça que a falta de energia é algo que preocupa, por conta da reputação do estado como destino turístico.

“É bem complicado, e, na verdade, bem desagradável. São horas e horas sem energia e é uma coisa que preocupa porque não deixa de ser a imagem do nosso destino que fica em jogo”.

Ivana diz que, para resolver, geradores precisam ser adquiridos, principalmente por hotéis e condomínios do litoral. “Só realmente está resolvendo quem tem gerador. Tem que ter um investimento alto de gerador para não causar problema para os hóspedes os para os moradores, no caso de condomínio. Esse problema da falta de energia é bem prejudicial para todo mundo”.

Ela ainda comenta que em uma reunião com a presidência da empresa de energia elétrica ficou claro que não foi feita uma previsão de aumento de demanda segundo o crescimento das localidades, principalmente na área litorânea. Além disso, o furto de cabos em regiões mais afastadas também seria outro fator determinante para essa realidade.

“Sabemos que, inclusive, a Enel está tentando mudar o tipo de material usado, para ser menos rentável, digamos assim, para quem furta. O que poderia diminuir essas ações criminosas”, comenta.

Passadas as comemorações de final de ano, a reportagem procurou o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Ceará (Abrasel-CE), Taiene Righetto, para saber como foi o abastecimento de energia no período para o setor.

“Foi tudo tranquilo, com poucos registros de queda de energia. Teve, apenas, um restaurante na Praia do Cumbuco (Caucaia) que relatou queda de energia e outro na Lagoa Seca (Juazeiro do Norte)”.

Taiene ainda comenta que reuniões constantes com a Enel e um canal criado pela empresa, exclusivo para esse período de festas, proporcionou uma maior agilidade na solução dos problemas de falta de luz.

Processos judiciais tentam diminuir prejuízos

Sobre o prejuízo que a interrupção do serviço pode trazer, o presidente da Abrasel lembra serem muitos e imensuráveis. “Desde prejuízos de mercadoria até o prejuízo das pessoas não poderem ir até o estabelecimento, então fica difícil calcular tudo isso”.

Para minimizar as perdas financeiras, a entidade afirma haver “tranquilamente, uma centena, pelo menos, de processos que os restaurantes abriram contra a Enel”.

Porém, Taiene aponta que o pior prejuízo e mais difícil de ser reparado é o de imagem. “O turista, frequentemente, acaba sentindo a falta de energia no meio do seu atendimento. Vai embora bravo e fica uma imagem muito ruim aqui do nosso Ceará”.

Em nota, o Sindicato de Restaurantes, Bares, Barracas de Praia, Buffets e similares (Sindirest-CE), informou que diante da constante interrupção de serviço, a orientação que passa aos seus associados é a busca por reparação judicial.

“(Os poderes) Legislativo e Executivo se mostraram solícitos aos pleitos do seguimento, mas até o momento nada mudou. Não temos como mensurar, com precisão, os prejuízos causados”, reforça.

Vera Lúcia da Silva, presidente da Associação dos Meios de Hospedagem e Turismo do Ceará (AMTH), aponta localidades como Aquiraz (litoral Leste) e a Praia da Baleia, em Itapipoca (litoral Oeste), como pontos repetidamente prejudicados pela interrupção do serviço de energia.

“Esse é um problema histórico na vida dos hoteleiros. Uma coisa que ninguém consegue resolver, por faltar infraestrutura. Termina trazendo não só prejuízo econômico por danificar equipamentos, como também psicológicos, para aqueles que trabalham, pois as reclamações são grandes”.