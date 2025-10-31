Proposta cria taxa adicional de R$ 20 para cada 100 kWh gerados.
Foram mais de 161 quilômetros de condutores de energia furtados só neste ano. Companhia passou a usar tinta com 'DNA' de identificação, aplicada diretamente nos cabos.
A agência apura as causas que provocaram a interrupção no fornecimento de energia em nove estados
De acordo com a Enel, 971 mil clientes foram afetados no interior do Ceará
Crise climática e o acionamento das térmicas contribuirão com o cenário, segundo especialistas
Bandeira vermelha passa a valer, com adicional de apenas R$ 4,46
Caso projeto saia do papel, será o primeiro empreendimento do tipo no Brasil
O ajuste dos relógios está suspenso no Brasil desde 2019
Destaque fica para o Ceará, que concentra três em cada cinco bilionários da região
Ranking conta com dois novos representantes cearenses