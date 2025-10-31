Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Imagem da reunião de parlamentares na Assembleia Legislativa do Ceará sobre MP 1304.

Opinião

Assembleia entra na articulação a favor de produtores de energia solar

Proposta cria taxa adicional de R$ 20 para cada 100 kWh gerados.

Foto frontal Victor Ximenes
Victor Ximenes 30 de Outubro de 2025
furto fios cabos pmce prisao flagrante

Segurança

Cabos furtados no Ceará em 2025 cobririam rota Fortaleza–Canoa Quebrada; Enel adota tinta tecnológica

Foram mais de 161 quilômetros de condutores de energia furtados só neste ano. Companhia passou a usar tinta com 'DNA' de identificação, aplicada diretamente nos cabos.

Emanoela Campelo de Melo e Paulo Roberto Maciel* 23 de Outubro de 2025
Vela acesa em frente a tomada desligada.

País

Aneel fará inspeção em subestação do Paraná que causou apagão

A agência apura as causas que provocaram a interrupção no fornecimento de energia em nove estados

Redação 14 de Outubro de 2025
imagens de ários estados brasileiros sem luz. A queda de energia foi nacional e aconteceu na madrugada da terça feira do dia 14 de outubro de 2025

País

Ceará e outros estados brasileiros são atingidos por 'apagão nacional'

De acordo com a Enel, 971 mil clientes foram afetados no interior do Ceará

Geovana Almeida* 14 de Outubro de 2025
Imagem de consumidor com contas de energia elétrica

Negócios

Bandeiras tarifárias completam 10 anos e devem encarecer a conta de luz com mais frequência

Crise climática e o acionamento das térmicas contribuirão com o cenário, segundo especialistas

Mariana Lemos 06 de Outubro de 2025
Imagem de moedas de um real e de uma conta de luz para matéria sobre Aneel anuncia redução em adicional na conta de luz para outubro.

Negócios

Aneel anuncia redução em adicional na conta de luz para outubro

Bandeira vermelha passa a valer, com adicional de apenas R$ 4,46

Redação 26 de Setembro de 2025
Foto que contém usina hidrelétrica de Sobradinho

Negócios

Casa dos Ventos estuda investir em usina hidrelétrica reversível na Serra da Ibiapaba

Caso projeto saia do papel, será o primeiro empreendimento do tipo no Brasil

Luciano Rodrigues 26 de Setembro de 2025
Relógio em Brasília com o estádio Mané Garrincha ao fundo

Negócios

Horário de verão em 2025? Veja o que diz o Ministério de Minas e Energia

O ajuste dos relógios está suspenso no Brasil desde 2019

Lucas Monteiro 15 de Setembro de 2025
Foto que contém Mário Araripe, Ilson Mateus e Maria das Graças Dias Branco

Negócios

Nordeste tem 30 bilionários em 2025; veja os nomes da lista da Forbes

Destaque fica para o Ceará, que concentra três em cada cinco bilionários da região

Luciano Rodrigues 31 de Agosto de 2025
Foto que contém Lauro e Pedro Fiúza

Negócios

Quem são os novos bilionários do Ceará na lista da Forbes de 2025?

Ranking conta com dois novos representantes cearenses

Luciano Rodrigues 30 de Agosto de 2025
1 2 3