Venda de livros na Bienal do Ceará supera R$ 4 milhões nos primeiros dias

Expositores da Bienal Internacional do Livro do Ceará, realizada no Centro de Eventos do Ceará, afirmam que as vendas desta edição já superam as expectativas, ultrapassando R$ 4 milhões nos três primeiros dias de evento.

Apenas com o uso do Cardlivro, benefício oferecido pela Prefeitura de Fortaleza a professores da Rede Municipal, foi movimentado o montante de R$ 1,5 milhão.

A feira, que reúne 188 estandes e mais de 100 mil títulos, espera atingir R$ 13 milhões em vendas até o encerramento, no próximo domingo (13).

Mais de 120 mil pessoas visitaram o evento nos primeiros dias. O número deve subir para 450 mil no balanço final.

Serviço