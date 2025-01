Obras de shopping com lojas do Grupo Mateus na avenida Sargento Hermínio são iniciadas

As obras do Mall Guararapes, na avenida Sargento Hermínio Sampaio, no bairro Padre Andrade, em Fortaleza, foram iniciadas nesta segunda-feira (6). O local vai abrigar uma série de lojas de diversas bandeiras, incluindo duas do Grupo Mateus e uma academia Smart Fit.

As informações foram reveladas ao Diário do Nordeste por fontes ligadas ao Grupo Mateus. Parte do espaço foi alugado pela companhia maranhense para a construção do Mix Mateus e do Eletro Mateus, bandeiras de atacarejo e eletrodomésticos, respectivamente, da empresa. O valor total desembolsado pela locação chega próximo dos R$ 80 milhões.

Conforme revelado à reportagem, o início das obras na segunda-feira exigiu uma mobilização intensa de trabalhadores pelo tamanho do espaço. As intervenções incluem demolição de parte da estrutura das antigas plantas 2 e 3 da Guararapes, desativadas há pouco mais de dois anos, bem como reforma de instalações.

Ainda sem projeto revelado, a reportagem teve acesso a informações sobre como será o espaço. A estrutura será similar ao do último Mix Mateus inaugurado em Fortaleza, no bairro José Walter, onde ainda funciona a sede administrativa do grupo maranhense no Ceará.

Segundo dados da obra, a reforma e adaptação para receber o Mall Guararapes contará com o Mix Mateus como o maior empreendimento do espaço. No mesmo local, haverá o Eletro Mateus, além da academia. Haverá ainda disponibilidade para demais negócios, como estabelecimentos de outras bandeiras, que podem ultrapassar 50 lojas ao todo.

Pelo volume da obra, a expectativa é de que a entrega do Mall Guararapes aconteça somente em meados de 2026, podendo a inauguração ocorrer somente no início de 2027. Ainda não é possível afirmar que outras lojas serão instaladas no local.

Obras do Mix Mateus da Bezerra de Menezes seguem sem previsão de início

Ao contrário do Mall Guararapes, as obras para as lojas do Grupo Mateus no bairro Farias Brito, no cruzamento das avenidas Bezerra de Menezes com José Jatahy, não foram iniciadas — e isso não deve acontecer tão cedo.

De acordo com informações apuradas pela reportagem, as lojas ainda enfrentam questões burocráticas que travam o início das obras. As novas unidades foram anunciadas em outubro pelo diretor-presidente do Grupo Mateus, Jesuíno Martins, e a expectativa inicial era de entrega ainda em 2025. Além do Mix Mateus, o local deve contar com um Eletro Mateus e uma academia Greenlife.

Mix Mateus abre nova loja no Jangurussu em 2025; obras já começaram

Até o momento, as obras mais avançadas em unidades da companhia maranhense estão localizadas nos bairros Aldeota (Hiper Mateus) e Jangurussu (Mix Mateus). Na área nobre, o espaço vem passando por intervenções para receber o primeiro hipermercado da empresa no Ceará. Já na BR-116, a unidade pouco a pouco começa a ganhar forma. A expectativa é de que as duas inaugurações aconteçam ainda em 2025.

A reportagem entrou em contato com o Grupo Mateus solicitando informações sobre o estágio das obras nos bairros Aldeota, Farias Brito, Jangurussu e Padre Andrade, mas até o fechamento deste material, não obteve retorno.