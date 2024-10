Mix Mateus abrirá loja no antigo Carrefour da Bezerra de Menezes em 2025

O Grupo Mateus confirmou nesta sexta-feira (11) a abertura da terceira unidade do Mix Mateus em Fortaleza. A unidade ficará localizada no Bairro Farias Brito, no cruzamento das Avenidas Bezerra de Menezes e José Jatahy, onde anteriormente funcionava o hipermercado Carrefour.

A confirmação veio nesta sexta-feira (11) durante a abertura do Mix e do Eletro Mateus na Avenida Presidente Costa e Silva (Avenida Perimetral), no Bairro José Walter. O diretor-presidente do Grupo Mateus, Jesuíno Martins, detalhou, em entrevista ao Diário do Nordeste, como será a nova loja.

Legenda: Antigo Carrefour da Bezerra de Menezes dará lugar para o Mix Mateus Foto: Thiago Gadelha

A loja da Bezerra de Menezes vai ser uma atacarejo também. (…) É para o ano que vem, o projeto já está pronto, aliás, ficou muito bonito. As obras vão começar em breve. Foram empresários do Ceará que compraram a loja e estão nos alugando. Vai ter uma galeria de lojas com academia. Acho que o consumidor vai gostar muito dessa loja. Jesuíno Martins Diretor-presidente do Grupo Mateus

O empreendimento já era especulado como uma futura unidade do Mix após o fechamento do Carrefour no fim de janeiro. Em julho deste ano, durante a inauguração do Mix Mateus Caucaia, o diretor regional da empresa maranhense no Ceará, Valdeci Santos, revelou que o grupo estudava abrir um atacarejo na região, sem mencionar o prédio de propriedade do hipermercado francês.

Ainda de acordo com informações do grupo, o prédio passará por reformas para receber a nova unidade do Mix Mateus, que será a terceira inaugurada somente em Fortaleza pela empresa. Além do local, o atacarejo tem unidades nos bairros Henrique Jorge e a recém-inaugurada no José Walter.

Greenlife e Eletro Mateus também abrirão no local

Jesuíno Martins também revelou que o terreno onde será instalado o Mix Mateus da Bezerra de Menezes vai abrigar uma galeria de lojas, a exemplo da unidade no José Walter. No empreendimento da região, pelo menos três bandeiras estão confirmadas.

Segundo o diretor-presidente do Grupo Mateus, a academia Greenlife está entre as marcas confirmadas a partir de 2025. Rafael Pimentel, diretor de expansão do Eletro Mateus, também confirmou, em entrevista ao Diário do Nordeste, uma unidade da bandeira de eletrodomésticos no local.

A Greenlife já havia confirmado a construção da academia no terreno em junho por meio das redes sociais.

Novas bandeiras devem chegar ao Ceará, anuncia Jesuíno Martins

A inauguração do Eletro Mateus nesta sexta-feira, ao mesmo tempo, da abertura do Mix, marca oficialmente a primeira loja da marca de eletrodomésticos da empresa no Ceará.

Trata-se ainda da terceira bandeira do grupo no Estado, que conta atualmente com 12 atacarejos (Mix) e duas lojas de varejo, com o Mateus Supermercados. Para os próximos anos, novas marcas da companhia devem chegar ao Ceará.

Legenda: Hiper Mateus, na Aldeota, deve ser inaugurado no começo de 2025 Foto: Fabiane de Paula

A quarta delas é a próxima inauguração prevista para o território cearense, como o Hiper Mateus da Aldeota. O espaço está atualmente em obras.

"O hiper vem com uma proposta de atender mais serviços. A gente vai ter restaurante, por exemplo, carrega alguns serviços que o consumidor vem pedindo pra gente. É um modelo de negócio que a gente já tem em outros estados", diz Jesuíno Martins.

Ainda para 2025, uma quinta bandeira deve entrar no mercado cearense, mas voltada para condomínios. Trata-se do Armazzém Mateus, loja de conveniência do grupo, que corresponde hoje a 170 lojas nos estados do Maranhão, Pará e Piauí.

O diretor-presidente da empresa também destaca a bandeira Armazém Mateus, com somente uma letra z, focada em vendas de atacado para pequenos varejistas.

"A nossa estratégia é estar mais próximo do consumidor. O Armazzém vem com essa proposta, porque queremos estar dentro dos condomínios. São lojas de 20 m². São os extremos do grupo, porque os atacarejos tem cerca de 5 mil m². A gente vai ter em um futuro próximo lojas de condomínio, além do atacado, braço forte de distribuição da gente atendendo o pequeno varejo do Ceará", projeta.

Também está prevista a chegada do El Camiño, bandeira de supermercados de vizinhança do Grupo Mateus nascida em 2017. Ao lado do Armazzém, são marcas nos planos da companhia para as expansões em território cearense, mas o enfoque maior a elas será dado após a consolidação dos atacarejos.

Legenda: El Camiño, bandeira de vizinhança do Grupo Mateus, deve chegar ao Ceará nos próximos anos, anuncia diretor-presidente da empresa Foto: Google Maps/Reprodução

A gente quer estar presente em todos os municípios do Ceará. Nosso projeto vai muito além de lojas de atacarejo. Nosso desejo é chegar nas menores cidades do Ceará, e para isso, vamos precisar ter lojas pequenas. Nossa estratégia é ter loja de supermercado e demais de varejos, mas é um projeto que vai para segunda fase. Nesse primeiro momento, ainda tem muita loja de atacarejo para a gente inaugurar no Ceará, mas a fase 2 é composta de lojas menores". Jesuíno Martins Diretor-presidente do Grupo Mateus

"O Camiño e o Armazzém fazem parte da nossa estratégia. O Estado do Ceará vai poder presenciar a expansão dessas outras bandeiras, que a intenção delas é estar ainda mais próximas do consumidor", completa Jesuíno Martins.

Ilson Mateus, fundador do Grupo Mateus e atual presidente do conselho de administração da empresa, afirmou ao Diário do Nordeste que o Ceará é um estado estratégico de expansão da companhia, e que "muitos investimentos" ainda serão realizados no território cearense.

"Desde o início do nosso projeto de expansão, o Ceará sempre foi o primeiro foco. A gente está fazendo um trabalho com consistência. A gente sabe que o mercado aqui é muito forte, o mercado é muito dividido, mas a gente quer ter uma fatia dessa pizza. Como a gente quer estar no Nordeste todo, o Ceará é muito estratégico e muito importante para o nosso negócio. Ainda vamos fazer muitos investimentos no Estado para consolidar nossa posição de empresa nordestina", vislumbra.