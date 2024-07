Grupo Mateus estuda nova loja de atacarejo na Avenida Bezerra de Menezes, em Fortaleza

Em processo de expansão no Ceará, o Grupo Mateus definiu Fortaleza e Região Metropolitana como foco de novas lojas para os próximos cinco anos. Um dos locais analisados é na região da Avenida Bezerra de Menezes, na Capital.

Na última quarta-feira (24), durante evento de pré-inauguração do Mix Mateus no bairro Jurema, em Caucaia, o diretor regional da empresa maranhense no Ceará, Valdeci Santos, confirmou que deve ser anunciada em breve uma nova loja na região da Bezerra de Menezes, do formato atacarejo.

É uma região importante para a gente. Acredito que em pouco tempo estejamos confirmando uma loja naquela região. Valdeci Santos Diretor regional do Grupo Mateus no Ceará

Um dos espaços disponíveis para a instalação da nova unidade do Mix Mateus na região é onde funcionava anteriormente Carrefour, no cruzamento das avenidas Bezerra de Menezes e José Jatahy.

A loja foi fechada definitivamente no fim de janeiro após a descontinuação da bandeira de hipermercados do Grupo Carrefour no Ceará. Os demais estabelecimentos da marca foram convertidos no atacarejo Atacadão (Fátima e Maraponga), já inaugurados, e no clube de compras Sam's Club (Luciano Cavalcante), que deve ser inaugurado ainda neste ano.

Questionado pela reportagem acerca da possibilidade de uso do empreendimento onde funcionava o Carrefour na Bezerra de Menezes, Valdeci Santos não confirmou se o novo Mix Mateus será no local.

Trabalhadores da região notaram movimentação do Grupo Mateus no antigo Carrefour

Trabalhadores do entorno do prédio do antigo Carrefour afirmaram à reportagem do Diário do Nordeste que, nas últimas semanas, funcionários do Grupo Mateus estiveram no local para analisar a estrutura do equipamento.

Não há, porém, confirmação sobre qual negócio poderia ser instalado no prédio.

Legenda: Carrefour Bezerra de Menezes será o único do hipermercado que encerrará definitivamente as atividades; loja foi inaugurada há 23 anos sob o nome Hiper Bompreço Foto: Thiago Gadelha

Oficialmente, a assessoria de imprensa do Grupo Mateus também não confirma se a unidade do Mix Mateus na região, anunciada por Valdeci Santos, será instalada no local.

Atualmente com 13 lojas no Ceará após a inauguração de Caucaia, a empresa supermercadista maranhense mira a expansão em Fortaleza.

Mateus já assumiu empreendimento do Carrefour em Fortaleza

Caso se confirme a instalação do Mix Mateus na Avenida Bezerra de Menezes no espaço deixado pelo Carrefour, será a segunda vez somente em Fortaleza que o grupo maranhense assume uma loja onde anteriormente funcionava o hipermercado francês.

Em maio de 2023, o Carrefour fechou a unidade da Aldeota, no cruzamento das avenidas Antônio Sales e Barão de Studart. Cerca de um mês depois, o Grupo Mateus assumiu o empreendimento.

Somente na última terça-feira (23), após impasses burocráticos, o grupo confirmou o início das obras na loja. Assim como era o Carrefour, o espaço da empresa maranhense será um hipermercado, o primeiro Hiper Mateus no Ceará.

Legenda: Hiper Mateus, na Aldeota, deve ser inaugurado no começo de 2025 Foto: Fabiane de Paula

Diferente de hipermercados tradicionais, Valdeci Santos destaca que será uma loja com "bastantes serviços". Um deles é um restaurante a ser instalado com capacidade para 150 pessoas. A inauguração está prevista para o primeiro trimestre de 2025.

Além das obras do Hiper Mateus na Aldeota, o grupo está em fase final da construção do Mix Mateus no bairro José Walter. A previsão é de que a loja seja aberta neste ano, com geração de 350 empregos diretos. Além do atacarejo, funcionará no local uma espécie de sede administrativa da empresa no Ceará.