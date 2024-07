Mix Mateus expande atuação no Ceará e inaugura loja em Caucaia; veja onde

O Grupo Mateus vai inaugurar nesta sexta-feira (26) mais uma loja na Região Metropolitana de Fortaleza. Trata-se da unidade no Bairro Jurema, em Caucaia.

Com a bandeira Mix Mateus, a empresa maranhense chega a 13ª unidade no Ceará, sendo 11 lojas do segmento de atacarejo.

Com a inauguração, o Ceará se torna o quarto estado do País com o maior número de estabelecimentos do Mateus, atrás do Maranhão (279), sede da companhia, do Pará (105) e do Piauí (16).

Considerando somente as unidades de atacarejo (Mix Mateus) e varejo (Mateus Supermercados), o Ceará tem 13 lojas, sendo dois supermercados: Crateús e Quixeramobim.

A companhia está instalada em 12 diferentes cidades do Estado:

Tianguá

Sobral

Itapipoca

Crateús

Quixeramobim

Maracanaú

Fortaleza

Juazeiro do Norte

Maranguape

Canindé

Russas

Aracati

Planos para o Ceará e geração de empregos

Segundo o presidente do Grupo Mateus, Jesuino Martins, os planos para o Ceará incluem ainda a abertura de novas lojas em 2025.

Em Fortaleza, o plano de expansão prevê ainda outras duas lojas: uma no José Walter, onde será ainda a sede administrativa do grupo no Ceará, e uma na Aldeota, da bandeira Hiper Mateus, a primeira do gênero da companhia no Estado.

"Aldeota está programada para o primeiro trimestre. Será uma loja de referência no atendimento premium no segmento de varejo, com a oferta de diversos serviços que vão encantar os nossos clientes. Estamos trabalhando nesse projeto com muito critério e carinho", afirmou.

Com a inauguração da unidade de Caucaia – a loja gerou 250 empregos diretos – o Grupo Mateus passa a ter 3.474 colaboradores no Ceará.

Ao contrário dos outros três estados, o grupo não tem lojas de conveniência no Ceará (Armazzém) nem da bandeira Eletro Mateus, que estão presentes dentro das unidades de atacarejo como uma seção.

Estrutura do novo atacarejo

​Com 208 vagas de estacionamento, quase 3.000 m² somente de área de venda e 25 checkouts, o Mix Mateus em Caucaia tem - além de peixaria, açougue, padaria e hortifrúti - um departamento do Eletro Mateus, bandeira da companhia especializada na venda de eletrodomésticos, eletrônicos e móveis.

"Os clientes interessados em aderir à bandeira do cartão Mateus Card terão a vantagem de parcelar as compras em até 24 vezes neste setor da loja. O Boteco Gelado, um sucesso nas lojas de atacarejo do Grupo, também promete atrair os clientes interessados exclusivamente na compra de bebidas", diz a empresa.

​A inauguração está marcada para as 8h desta sexta-feira, 26. A empresa promete ainda muitas ofertas em todos os setores da loja durante todo o fim de semana.