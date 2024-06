Atacadão abre nova loja em Fortaleza nesta terça-feira (18) com 480 empregos gerados; veja onde

O Atacadão abriu uma nova loja em Fortaleza nesta terça-feira (18). Trata-se da unidade Fátima, localizada no cruzamento das avenidas Luciano Carneiro com Borges de Melo, onde anteriormente funcionava o Carrefour, do mesmo grupo da bandeira de atacarejo. O hipermercado fechou as portas no fim de janeiro, assim como os demais estabelecimentos da marca no Estado.

É a oitava loja do Atacadão em Fortaleza e a terceira conversão de hipermercado para atacarejo realizada pelo grupo — a segunda em menos de um mês. Em maio, a loja da Maraponga, onde funcionava anteriormente o Carrefour, foi inaugurada. Em 2023, houve a abertura de uma unidade da bandeira no Papicu, na avenida Engenheiro Santana Júnior, onde operava o BIG Bompreço, marca atualmente descontinuada.

A nova unidade no bairro de Fátima conta com área de vendas de 3,9 mil metros quadrados (m²) e novas funcionalidades do Atacadão para as lojas, como padaria, açougue e serviços de frios fatiados. Segundo o Grupo Carrefour, administrador do Atacadão, 480 empregos — diretos e indiretos — foram gerados somente no estabelecimento.

Para o Atacadão, inaugurar a segunda loja em Fortaleza somente neste ano representa o quanto o Ceará e o Nordeste são importantes para o nosso negócio. Esse é mais um passo para seguirmos firmes no propósito de contribuirmos para o desenvolvimento socioeconômico do estado”, diz Marco Oliveira, CEO do Atacadão.

No Ceará, o atacarejo conta com 14 lojas, sendo o terceiro estado do Nordeste com o maior número de unidades da bandeira, atrás apenas da Bahia (35) e Pernambuco (21). No Brasil, a rede conta com 370 estabelecimentos, e é integrante do maior grupo supermercadista do Brasil, com faturamento de mais de R$ 115 bilhões em 2023.

Serviço Atacadão Fátima