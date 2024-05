Atacadão da Maraponga inaugura nesta terça-feira (28)

Após o fim do Carrefour, a unidade localizada na Avenida Godofredo Maciel, no Bairro Maraponga, em Fortaleza, reabriu sob a bandeira Atacadão nesta terça-feira (28). O local havia sido fechado no início deste ano e a conversão durou cerca de quatro meses.

O Carrefour da Maraponga é uma das duas unidades da marca que fecharam no Ceará para dar espaço a outras bandeiras do mesmo grupo. Na Washington Soares, o espaço onde funcionava o hipermercado vai dar lugar a um Sam's Club, que deve inaugurar em breve.

Legenda: Consumidores relataram intenso movimento no local. Além disso, as lojas que funcionavam dentro do Carrefour, como Boticário e Ortobom, foram mantidas. A farmácia agora é "Drogaria Atacadão" Foto: Reprodução

“Estamos no Ceará desde 2009 e, ao longo desses 15 anos, tivemos a chance de expandir no estado e contribuir para o seu desenvolvimento socioeconômico. Com a loja de Maraponga, geramos mais de 550 empregos diretos e indiretos para pessoas que nos ajudam a levar alimentação de qualidade a preços justos aos lares dos consumidores finais e aos negócios de pequenos e microempreendedores, que encontram no Atacadão um grande parceiro para o dia a dia”, afirma Marco Oliveira, CEO do Atacadão.

Nova loja

A nova loja possui 6.500 metros quadrados (m²) de área de vendas. "A unidade apresenta uma ampla variedade de produtos aos consumidores, com marcas líderes de mercado e regionais nos setores de mercearia, bebidas, cuidados pessoais e limpeza, além de alimentos frescos e selecionados de hortifrúti, e serviços de padaria, açougue e frios fatiados", informou o Atacadão em nota.

O espaço ainda oferece estacionamento com pontos de recarga para carros elétricos, caixas de autoatendimento e soluções financeiras, como o Cartão Atacadão, além de pagamento via PIX.

Legenda: Novo Atacadão está localizado no Bairro Maraponga Foto: Divulgação/Atacadão

