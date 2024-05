Quixeramobim vai ganhar shopping center com 100 lojas em 2025 e gerar 1,5 mil empregos; veja imagens

Em até seis meses deve ser iniciada a construção do primeiro shopping center de Quixeramobim, no interior do Ceará. O prédio, que terá investimento de R$ 35 milhões (oriundos de capital próprio da empresa responsável pelo empreendimento, a Dmall), deve gerar 1.500 empregos, entre diretos e indiretos. A previsão é de que o shopping esteja em plena operação no fim de 2025.

Quando estiver construído, o shopping vai contar com 100 lojas, praça de alimentação, bancos, cinema e salas comerciais para profissionais liberais, como advogados, dentistas e outros.

Veja imagens exclusivas do novo equipamento no Sertão Central:

Foto: Jayme Lago Mestieri Arquitetura/Dmall

Foto: Jayme Lago Mestieri Arquitetura/Dmall

Foto: Jayme Lago Mestieri Arquitetura/Dmall

De acordo com o titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) de Quixeramobim, Afrânio Feitosa, a obra será dividida em duas fases. Após a assinatura do memorando junto à prefeitura local nesta sexta (24), a Dmall iniciará as tratativas de licenciamento.

“Eles estimam que essa fase deve levar até seis meses. Após esses seis meses, deve ser iniciada a fase de construção”, detalha.

O centro de compras ficará localizado na CE-060, no espaço onde era realizada a Feira Agropecuária de Quixeramobim (Ferboi). O terreno, de 26 mil m², foi doado pela prefeitura do município cearense para a construção do empreendimento, que terá Área Bruta Locável (ABL) de 10 mil m².

Portfólio da empresa

A empresa responsável pelo primeiro shopping center de Quixeramobim tem no portfólio empreendimentos em São Paulo, Mato Grosso do Sul e Pernambuco, além do Ceará, onde enumera Shopping Maranguape, Cascavel Shopping, North Shopping Sobral, Solaris Shopping, entre outros.

O prefeito de Quixeramobim, Cirilo Pimenta (PSB), pontuou que o centro de compras deve contar com variedade de redes. Ainda não há confirmação de quais marcas estarão no empreendimento.

"Será mais uma atração no Sertão Central, com variedade de redes e de produtos ofertados à população. Tudo isso vai incrementar o crescimento econômico e geração de empregos".

